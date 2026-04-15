L'Italia femminile di hockey su ghiaccio è in testa alla classifica dei Mondiali di Prima Divisione, Gruppo A, torneo cruciale per la promozione nella Top Division. Le azzurre, guidate da coach Tremblay, hanno conquistato sette punti a Budapest, con vittorie su Norvegia (2-1) e Slovacchia (6-4), e una sconfitta agli shoot-out contro la Francia (2-3). La classifica vede l'Italia con un punto di vantaggio su Slovacchia e Francia (entrambe a sei), seguite da Ungheria (cinque), Norvegia (tre) e Cina (zero).

L'obiettivo è la promozione nella Top Division dei Mondiali, riservata alla prima classificata.

L'Italia, forte delle convincenti prestazioni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (quarti di finale), è pienamente in corsa per questo storico risultato. Il destino delle azzurre si deciderà nelle prossime due sfide: venerdì 17 aprile alle 16:00 contro l'Ungheria e sabato 18 aprile alle 12:30 contro la Cina. Due vittorie nei tempi regolamentari assicurerebbero il primo posto e la promozione, senza dipendere da altri esiti.

Scenario Promozione

Se l'Italia non ottenesse due vittorie regolamentari, ma incappasse in sconfitte o successi ai supplementari/shoot-out, sarà cruciale monitorare gli altri risultati. Tra questi: Slovacchia-Norvegia, Slovacchia-Francia, Francia-Cina e Ungheria-Norvegia.

A parità di punti, le azzurre sarebbero in vantaggio sulla Slovacchia per lo scontro diretto, ma in svantaggio rispetto alla Francia per lo stesso criterio.

Importanza per l'Hockey Femminile

Il percorso a Budapest è fondamentale per la crescita del movimento femminile italiano nell'hockey su ghiaccio. Dopo i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la promozione nella Top Division rappresenterebbe un salto di qualità storico. Ciò permetterebbe alla Nazionale di confrontarsi regolarmente con le migliori squadre mondiali, consolidando e sviluppando ulteriormente la disciplina sul territorio nazionale.

Le prossime due giornate saranno decisive per il futuro delle azzurre, che mantengono il controllo del proprio destino e puntano a scrivere una nuova, significativa pagina nella storia dell'hockey ghiaccio femminile italiano.