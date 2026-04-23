Il sogno di gloria del Val Pusteria si è definitivamente infranto davanti al proprio pubblico. Il Graz, infatti, ha conquistato con autorità il titolo della ICE Hockey League 2026, chiudendo la serie finale con un perentorio 4-0 che non ha lasciato alcuna possibilità di replica agli avversari. In Gara-4, gli altoatesini speravano di sfruttare il fattore campo per prolungare la serie e riaccendere le speranze, ma la formazione austriaca si è dimostrata irremovibile, ribaltando il risultato e imponendosi con un netto 6-2.

L’incontro ha preso il via con gli ospiti che hanno sbloccato il punteggio grazie alla rete di Roy al minuto 7:44.

Il Val Pusteria, tuttavia, non si è lasciato intimidire e ha reagito prontamente, ristabilendo la parità al 10:20 con Ticar, servito da un assist di Ierullo. I padroni di casa hanno poi messo la freccia, portandosi in vantaggio al 14:11 con Frycklund, che ha realizzato il 2-1 in power play su assist di Saracino. Nonostante un inizio promettente, i Lupi non sono riusciti a mantenere il controllo del match. Il Graz ha riportato il punteggio in parità con Koch al 30:32, su assist di Haudum, fissando il risultato sul 2-2 con cui si è concluso il secondo periodo.

Il terzo tempo: la svolta decisiva per il Graz

È stato nel terzo e ultimo tempo che il Graz ha preso definitivamente il sopravvento, scatenandosi e chiudendo i conti sia per la partita che per l'intera serie.

Conley ha portato avanti gli ospiti al 41:45 su assist di Schiechl, realizzando il 3-2. Poco dopo, al 48:12, è arrivato il 4-2 firmato da Currie, servito da Roy. Il Val Pusteria non è riuscito a trovare una reazione efficace e la sfida è scivolata via inesorabilmente. Gli ospiti hanno ulteriormente incrementato il vantaggio con Moosbrugger al 53:01, su assist di Harnisch, portando il risultato sul 5-2. C’è stato spazio anche per la sesta rete, realizzata da Schiechl al 59:14, con un assist di Currie, che ha sigillato il 6-2 finale.

Il risultato finale di Gara-4 non ammette repliche: il Graz ha dimostrato una superiorità schiacciante lungo tutta la serie, conquistando il titolo senza concedere alcuna vittoria agli avversari.

Per il Val Pusteria, resta l’amarezza di una finale giocata con grande determinazione e impegno, ma senza la capacità di invertire un pronostico che si è rivelato sfavorevole.

Il percorso trionfale del Graz nella serie finale

Il percorso trionfale del Graz verso il titolo era già stato delineato nei precedenti incontri della serie. La formazione austriaca aveva mostrato la propria forza fin dalle prime battute, portandosi sul 3-0 dopo aver conquistato una vittoria per 5-2 al Merkur Eisstadion. In quell'occasione, le reti per il Val Pusteria erano state messe a segno da Blum e Ticar. Gli altoatesini erano così giunti a Gara-4 con l’obbligo categorico di vincere per mantenere vive le speranze di rimonta.

Tuttavia, la squadra austriaca ha confermato la propria incontrastabile superiorità anche nell’ultimo confronto diretto, assicurandosi il prestigioso trofeo in trasferta e coronando una stagione eccezionale.