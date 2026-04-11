La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha ufficialmente intrapreso il suo percorso di preparazione in vista dei Campionati Mondiali Top Division, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio. Il primo raduno della squadra è iniziato a Bolzano, segnando l'avvio di un intenso programma di avvicinamento all'importante appuntamento internazionale.

I Convocati e i Nuovi Volti in Azzurro

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha reso nota la lista dei giocatori chiamati per questo primo raduno. Tra i pali, la scelta è ricaduta su Davide Fadani (Kloten, Svizzera) e Colin Furlong (Rittner Buam), con quest'ultimo che vanta un'ottima percentuale di parate del 93,3%.

Il reparto difensivo vede la presenza di Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta, Svizzera), Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregorio Gios (HC Asiago), Gabriel Nitz (HC Bressanone), Dominik Obexer (HC Bressanone), Kris Pietroniro (SG Cortina), Phil Pietroniro (Rytiri Kladno, Repubblica Ceca), Filippo Rigoni (HC Asiago), Peter Spornberger (ERC Ingolstadt, Germania) e Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings, Germania).

L'attacco è composto da Matthew Bradley (HC Bolzano), Davide Conci (Broncos Vipiteno), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta, Svizzera), Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano), Fabian Gschliesser (Broncos Vipiteno), Luca Frigo (HC Bolzano), Niccolò Mansueto (HC Sierre, Svizzera), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Bryce Misley (HC Bolzano), Nicholas Porco (HC Asiago), Julius Ramoser (Wolfsburg, Germania), Filippo Rigoni (HC Asiago) e Marco Zanetti (HC Lugano, Svizzera).

Un aspetto significativo di questa prima convocazione è la presenza di otto potenziali esordienti che potrebbero fare il loro debutto con la maglia azzurra. Tra questi figurano il portiere Colin Furlong, i difensori Gabriel Nitz, Dominik Obexer e Pietro Olmo Albis, e gli attaccanti Fabian Gschliesser, Filippo Rigoni, Nicholas Porco e Niccolò Mansueto. Questi nuovi innesti rappresentano un importante segnale di rinnovamento e prospettiva per la squadra.

Il Programma delle Amichevoli Internazionali

La prima fase del raduno sarà guidata dall'assistente allenatore Stefan Mair, che dirigerà anche la prima partita amichevole. L'incontro è fissato contro l'Austria e si svolgerà giovedì alle 19:00 a Felkrich.

Questo match segna l'inizio di un calendario impegnativo di sette amichevoli che la Nazionale affronterà prima dell'inizio dei Mondiali.

Dopo l'impegno con l'Austria, il gruppo farà ritorno a Bolzano per proseguire la preparazione. Il 25 e 26 aprile, la squadra si sposterà in Francia per due sfide contro la Nazionale francese ad Angers, con inizio alle 20:00 il sabato e alle 16:30 la domenica. Successivamente, il 28 aprile, gli Azzurri partiranno per la Gran Bretagna, dove sono previsti due ulteriori incontri: giovedì 30 aprile a Milton Keynes alle 19:30 e sabato 2 maggio a Nottingham alle 19:00. In totale, la squadra affronterà cinque partite contro squadre di Top Division come Austria e Gran Bretagna (entrambe inserite nel girone di Zurigo ai Mondiali) e due contro la Francia. Questi impegni sono cruciali per affinare la tattica e consolidare il gruppo in vista del torneo iridato in Svizzera.