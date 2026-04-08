Il Valpusteria ha scritto una pagina indelebile e storica della propria gloriosa tradizione sportiva, assicurandosi con merito l’accesso alle finali della ICE League 2025-2026. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto dalla formazione di Brunico dopo aver superato l’HK Olimpija in una combattutissima gara-5 di semifinale, un incontro che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati e si è concluso con un’esplosione di gioia per i gialloneri.

La partita decisiva, giocata con intensità e grande agonismo, si è aperta con un momento di difficoltà per il Valpusteria.

L’Olimpija Lubiana è riuscita a portarsi in vantaggio nel primo tempo: al minuto 18:16, Meyer ha saputo sfruttare al meglio una situazione di superiorità numerica, insaccando la rete dello 0-1. Questo gol ha messo a dura prova la resilienza e la determinazione dei padroni di casa. Nonostante lo svantaggio iniziale, i gialloneri non hanno mai perso la fiducia nei propri mezzi, continuando a costruire azioni offensive con grande insistenza e cercando con caparbietà il pareggio, dimostrando fin da subito la loro volontà di non arrendersi.

La rimonta epica e il gol decisivo all'overtime

La svolta attesa è arrivata nel terzo periodo, un momento cruciale che ha riacceso le speranze del Valpusteria. Al minuto 12:25, Osmanski, grazie a un assist preciso e illuminante di Frycklund, è riuscito a riportare il risultato in parità, scatenando un boato di entusiasmo tra i tifosi presenti.

La tensione è cresciuta esponenzialmente nei minuti finali del tempo regolamentare, con entrambe le squadre impegnate in una strenua battaglia per non concedere spazi, consapevoli dell'importanza capitale di ogni singola azione. La partita si è così protratta all'overtime, un supplementare carico di adrenalina, aspettative e nervosismo. Qui, dopo appena 1:06 di gioco extra, Ticar ha realizzato il gol decisivo, una rete che ha significato non solo la vittoria di gara-5, ma ha anche consegnato al Valpusteria la storica e meritata qualificazione alla finale della ICE League.

Questo successo rappresenta un momento epocale e di grande orgoglio per la squadra di Brunico, che per la prima volta nella sua lunga storia accede alla fase finale della prestigiosa ICE League.

Il percorso dei gialloneri in questa semifinale è stato caratterizzato da una notevole solidità difensiva, una grande capacità di reazione di fronte alle avversità e una determinazione incrollabile, elementi che si sono manifestati con forza e coesione anche nelle gare precedenti della serie, dimostrando la maturità raggiunta dal gruppo.

La sfida finale contro il Graz: un appuntamento con la storia

In finale, il Valpusteria si misurerà con un avversario di altissimo livello, il Graz, una formazione che ha dimostrato la propria superiorità e forza superando il Fehervar AV19 con un netto 4-0 nella propria semifinale, senza concedere alcuna possibilità di replica. L'attesa per gara-1 delle finali è già palpabile, con l'appuntamento fissato per il 15 aprile, promettendo uno spettacolo di hockey su ghiaccio di altissimo livello.

Il cammino del Valpusteria in questa stagione è stato costellato da una serie di prestazioni convincenti e vittorie significative, inclusi i tre successi iniziali nella semifinale contro il Lubiana, tutti ottenuti con un perentorio 3-0. Queste vittorie hanno permesso alla squadra di Brunico di prendere rapidamente il controllo della serie, avvicinandosi passo dopo passo a questa storica e attesa qualificazione.

L’entusiasmo contagioso e la ferrea determinazione mostrati dall'intero gruppo sono stati fattori cruciali per raggiungere questo prestigioso obiettivo. Ora, il Valpusteria è pronto a scendere sul ghiaccio per coronare il proprio sogno più grande nella massima competizione di hockey su ghiaccio della regione, puntando con decisione al titolo e a scrivere un'altra pagina di storia.