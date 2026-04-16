La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si trova in un momento cruciale al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026, in corso a Budapest. Dopo aver conquistato due vittorie nei tempi regolamentari contro Norvegia e Slovacchia, le azzurre hanno subito la prima battuta d’arresto nella terza giornata, perdendo ai tiri di rigore contro la Francia. Nonostante questo passo falso, la squadra mantiene saldamente la vetta della classifica generale, conservando intatte le speranze di ottenere l’ambita promozione nella Top Division, un traguardo riservato esclusivamente alla prima classificata.

Il prossimo impegno vedrà l’Italia affrontare le padrone di casa dell’Ungheria in uno scontro diretto decisivo. L’head coach Alexandre Tremblay ha commentato il momento della squadra con pragmatismo: “Se c’è un modo per perdere in maniera non del tutto negativa è farlo strappando almeno un punto, così abbiamo fatto e siamo ancora davanti. Insieme allo staff non faremo grandi rivoluzioni, le ragazze devono voltare pagina e non pensare più all’ultima partita pur sapendo che ci attende una sfida molto impegnativa”.

La determinazione del gruppo azzurro

Tremblay ha enfatizzato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di non calare il ritmo in vista delle prossime sfide. “Serve continuare a spingere e trovare da sole un modo di tornare al successo.

Come arriviamo alla prossima partita in termini di atteggiamento? Come una squadra che ha fatto tanto, che si è sacrificata e ha dimostrato uno spirito combattivo per quasi tutta la partita. Quasi però, come abbiamo visto, non basta: sui 60 minuti è complicato avere delle pause dal punto di vista della concentrazione, a tratti ci è mancata sicurezza. Ora che ci avviciniamo alla fine del Mondiale non possiamo abbassare ritmo e intensità durante nessun cambio, perché nessuna avversaria è disposta a cedere di un millimetro”.

Il tecnico ha inoltre evidenziato il grande equilibrio che caratterizza le prime quattro squadre del girone. “Sin qui ci sono state tante partite equilibrate e combattute fino all’ultimo, ci aspettavamo potesse andare così.

Noi, l’Ungheria, la Francia e la Slovacchia abbiamo ora tanto per cui lottare, quindi venerdì ci immaginiamo un’altra partita complicata e tirata ma ci arriviamo con tanta consapevolezza delle nostre possibilità”.

Il percorso delle azzurre e la classifica

Le prime due giornate del torneo avevano visto l’Italia imporsi con un 2-1 sulla Norvegia e un convincente 6-4 sulla Slovacchia, risultati che avevano proiettato le azzurre al comando della classifica a punteggio pieno. Alle spalle dell’Italia si posiziona l’Ungheria, che ha raccolto cinque punti grazie a una vittoria all’overtime contro la Francia e a un successo per 4-0 sulla Cina. La Francia segue con quattro punti, mentre la Slovacchia è a quota tre.

Chiudono la graduatoria Norvegia e Cina, entrambe ancora senza punti dopo due giornate.

Il calendario prevede ora per l’Italia la cruciale sfida contro l’Ungheria, seguita dagli ultimi incontri che decreteranno la squadra promossa in Top Division. Il gruppo azzurro, forte dello spirito combattivo e della determinazione mostrati finora, si prepara a un finale di torneo che si annuncia incerto e avvincente fino all’ultimo minuto, con l’obiettivo chiaro di raggiungere la promozione.