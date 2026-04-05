L'Italia dell'hockey su pista ha centrato un risultato di grande prestigio, sconfiggendo la Spagna per 6-4 e guadagnando l'accesso alla finalissima della Coppa delle Nazioni. La squadra di Alessandro Bertolucci ha mostrato carattere e determinazione in una semifinale intensa, battendo la formazione iberica per la terza volta in un decennio. Gli azzurri affronteranno l'Argentina per il titolo, dopo che quest'ultima ha prevalso sul Portogallo per 3-1 nell'altra semifinale.

La partita, disputata a Montreux, in Svizzera, ha visto l'Italia partire con intensità.

Alessandro Verona ha aperto le marcature al 7° minuto, seguito da Andrea Malagoli per il 2-0. La Spagna ha reagito con le reti di Pol Manrubia e César Carballeira (su rigore), riportando il punteggio sul 2-2. Nel secondo tempo, Giulio Compagno ha riportato avanti l'Italia su tiro diretto, ma la Spagna ha risposto con un rigore di Martí Casas, ristabilendo il 3-3. La gara si è decisa nei supplementari: la Spagna è passata in vantaggio con Manrubia (3-4), ma l'Italia ha ribaltato con le reti di Davide Piccoli, Compagno e Malagoli, fissando il 6-4 finale.

La semifinale: una battaglia avvincente

Il primo tempo ha visto un'Italia aggressiva, che ha messo in difficoltà la difesa spagnola. Dopo il doppio vantaggio azzurro, la Spagna ha reagito con orgoglio, sfruttando un tiro dalla distanza di Iván Morales e la freddezza di Carballeira.

Nel secondo tempo, la partita è rimasta in costante equilibrio. Decisivo il contributo del portiere Stefano Zampoli, autore di interventi provvidenziali. Nei supplementari, lucidità e determinazione azzurre hanno portato a una vittoria storica e all'accesso alla finale.

Verso la finalissima contro l'Argentina

L'Italia affronterà l'Argentina nella finalissima della Coppa delle Nazioni, in programma domani, domenica di Pasqua, alle ore 21:30. Le due squadre si sono già incontrate nel Girone A, con gli azzurri vittoriosi per 5-2. La formazione italiana potrà contare su un gruppo compatto e motivato, con giocatori come Malagoli, Compagno e Verona decisivi nei momenti cruciali. L'Argentina, avversario di grande valore e tradizione, è pronta a contendere il titolo in una sfida che si preannuncia equilibrata e spettacolare.