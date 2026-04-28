Honda ha annunciato l'introduzione di ulteriori contromisure per affrontare i problemi di vibrazione e affidabilità del proprio motore in vista del Gran Premio di Miami. Il costruttore giapponese, partner tecnico di Aston Martin, ha chiarito che questi interventi non porteranno a un immediato incremento delle prestazioni in pista. Aston Martin, infatti, era riuscita a completare la sua prima distanza di gara della stagione solo in Giappone, a causa delle difficoltà iniziali.

Durante la pausa tra le gare, Honda ha condotto test statici presso il centro di Sakura, utilizzando un telaio Aston Martin AMR26.

L'obiettivo era la riduzione delle vibrazioni per migliorare la solidità del propulsore. I risultati hanno permesso di implementare nuove soluzioni per Miami e le gare successive. Tuttavia, Shintaro Orihara, responsabile tecnico Honda, ha sottolineato che "le migliorie introdotte sono mirate esclusivamente all'affidabilità, non a un incremento della potenza".

Le sfide del circuito di Miami

Il circuito di Miami presenta caratteristiche particolari, con numerose curve lente e due lunghi rettilinei. Le alte temperature previste complicano la gestione termica del motore, specialmente con le nuove normative. Essendo un weekend Sprint, l'unico turno di prove libere (FP1) di novanta minuti è cruciale per ottimizzare rapidamente i parametri di raffreddamento e assetto prima delle qualifiche Sprint.

La collaborazione tra Honda e Aston Martin

La stagione di Aston Martin è iniziata in salita, con gravi problemi di vibrazioni che hanno impedito al team di ottenere punti nelle prime tre gare. Il team principal Adrian Newey aveva espresso preoccupazione per i rischi fisici dei piloti Fernando Alonso e Lance Stroll. Le prime contromisure Honda erano state testate a Suzuka, con esiti positivi nelle prove libere ma non utilizzate in gara per affidabilità. Alonso aveva descritto la vettura come "80 per cento migliore" rispetto ai test pre-stagionali, notando "quasi nessuna vibrazione" in prova, sebbene il problema si fosse ripresentato il giorno dopo. Il lungo intervallo tra il Gran Premio del Giappone e quello di Miami ha permesso a Honda e Aston Martin di lavorare intensamente presso il centro HRC di Sakura per affinare le soluzioni e superare le difficoltà iniziali.