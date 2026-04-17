La tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Hong Kong ha visto un avvio dai risultati opposti per le squadre italiane nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Il quartetto femminile, composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, ha brillato conquistando il miglior tempo assoluto, mentre la formazione maschile ha chiuso in ultima posizione.

Le azzurre hanno dominato la prova, registrando un perentorio 4:14.522 e infliggendo oltre due secondi di distacco alle rivali. La Cina si è classificata seconda (+2.634), seguita da Nuova Zelanda (+2.636) e Gran Bretagna (+2.894).

La Germania ha chiuso quinta (+5.093). Il quartetto femminile tornerà in pista alle 09:13 per il primo turno, con l’obiettivo di accedere alla zona medaglie.

Il quartetto maschile fatica e chiude in ultima posizione

La squadra maschile, composta da Niccolò Galli, Christian Fantini, Etienne Grimod e Francesco Lamon, ha affrontato difficoltà lungo i quattro chilometri. Gli azzurri hanno tagliato il traguardo con 4:15.665, accumulando quasi ventiquattro secondi di ritardo dalla migliore. Dopo l’ottavo crono al terzo chilometro, negli ultimi mille metri hanno perso terreno, scivolando in tredicesima e ultima posizione. Questo risultato li esclude dal primo turno, riservato ai soli otto migliori team.

Nella stessa specialità, la Nuova Zelanda ha primeggiato con 3:52.838, precedendo di 44 millesimi la Danimarca e di 39 centesimi la Cina. A seguire Giappone, Francia, Stati Uniti e Canada. Nel team sprint femminile, la Gran Bretagna ha conquistato il miglior tempo con 46.745, superando Paesi Bassi, Cina e Australia.

Il contesto della trasferta azzurra e le formazioni

La trasferta italiana a Hong Kong segue la rinuncia alla prima tappa di Coppa del Mondo a Perth, dovuta a problemi logistici e di sicurezza (cancellazioni voli, instabilità traffico aereo mediorientale). Per la tappa cinese, il quartetto femminile schiera la formazione titolare, con Linda Sanarini che sostituisce Federica Venturelli (assente per malattia).

Elisa Balsamo non è presente, impegnata con la sua squadra a Gent. Nel settore maschile, la squadra è composta da cinque atleti, con l’esperienza di Francesco Lamon a fare da riferimento per un gruppo in fase di costruzione verso i prossimi impegni.

Il programma della manifestazione prevede tre giornate di gare, dal 17 al 19 aprile, con qualificazioni e finali distribuite tra mattina e sera. La terza e ultima tappa della Coppa del Mondo si terrà a Nilai, in Malesia, dal 24 al 26 aprile.