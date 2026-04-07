Hubert Hurkacz ha superato Luciano Darderi nel primo turno del torneo ATP di Montecarlo, imponendosi in tre set con il punteggio di 7‑6(4) 5‑7 6‑1. L'incontro, disputato sul campo EA de Massy, ha visto il tennista polacco approfittare di un Darderi apparso nervoso e non al meglio della condizione fisica, guadagnando l'accesso ai sedicesimi di finale dopo due ore e diciannove minuti di gioco.

La partita ha preso il via con Hurkacz subito propositivo: il polacco ha difeso con autorità il turno di battuta inaugurale e, dopo aver rimontato da 40‑15, ha firmato il break del 2‑0 con un'efficace accelerazione di rovescio lungolinea.

Darderi ha reagito prontamente, sbloccandosi con una prima vincente per il 3‑1 e, sfruttando un errore a rete del rivale, ha recuperato il servizio accorciando sul 3‑2. L'italiano ha poi completato la rimonta con un diritto lungolinea che ha fissato il punteggio sul 3‑3. Nessuno dei due contendenti è riuscito a creare ulteriori pericoli in risposta, portando al tie‑break. Qui, un Darderi visibilmente teso ha commesso errori decisivi, tra cui una palla corta e un rovescio incrociato fuori misura, cedendo il parziale per 7‑4.

Nel secondo set, Darderi ha mostrato maggiore determinazione e un gioco più solido. Dopo aver annullato una palla break, ha siglato l'1‑0 con un ace e poi il 2‑1 con una prima vincente.

Aumentando la pressione, ha strappato il servizio a Hurkacz con un diritto incrociato, portandosi sul 3‑1. L'italiano ha allungato il vantaggio sul 4‑1, ma il polacco, testa di serie numero quindici, ha innalzato il proprio livello di gioco. Dopo aver annullato quattro opportunità di break per l'1‑5, Hurkacz ha recuperato il servizio con un rovescio lungolinea, ristabilendo la parità sul 4‑4. Il finale di frazione ha premiato l'italiano: Darderi ha difeso il turno di battuta del 6‑5 e, sull'errore di rovescio del rivale, ha timbrato il 7‑5 che ha rimesso la contesa in equilibrio.

Analisi del Terzo Set e Statistiche Chiave

Nel set decisivo, Hurkacz ha subito ristabilito il controllo. Dopo l'immediato 1‑1 con un diritto, il polacco ha giocato un game impeccabile in difesa, forzando l'errore del rivale e operando, alla quarta occasione, il break del 2‑1.

Hurkacz ha continuato a spingere, strappando nuovamente il servizio a Darderi con uno smash vincente per il 4‑1. Ha poi sancito il 5‑1 con un pallonetto di diritto e, sull'ennesima palla corta spedita in rete dall'italiano, ha firmato il decisivo 6‑1, chiudendo l'incontro.

Le statistiche finali evidenziano la prestazione di Darderi con sei ace e un doppio fallo, con il 61% di prime in campo. Nel fondamentale della risposta, l'azzurro ha vinto diciassette punti in meno rispetto al rivale (30 contro 47). Per quanto riguarda i colpi vincenti e gli errori gratuiti, Darderi ha messo a segno 31 vincenti e commesso 35 gratuiti, mentre Hurkacz ha registrato 39 vincenti e 26 gratuiti, dimostrando una maggiore efficacia e precisione.

Il Contesto del Torneo ATP di Montecarlo

La giornata di martedì 7 aprile al Masters 1000 di Montecarlo ha visto in campo diversi tennisti italiani. Oltre a Luciano Darderi, hanno debuttato o erano attesi anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il match tra Hurkacz e Darderi, disputato sul campo EA de Massy, era uno degli incontri di primo turno più seguiti. Il torneo prosegue ora con i restanti incontri di secondo turno, che vedranno protagonisti anche altri nomi di spicco del circuito internazionale, promettendo ulteriori sfide emozionanti.