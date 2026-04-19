Il Val Pusteria si trova in una situazione estremamente difficile nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026. Dopo aver subito un’ulteriore sconfitta contro i Graz 99ers, la formazione italiana vede il sogno del titolo allontanarsi. La partita, disputata in Austria, si è conclusa con un netto 5-2 a favore dei padroni di casa, portando il punteggio complessivo della serie a un inequivocabile 3-0 per gli austriaci. Questo risultato pone i Graz 99ers a un solo successo dalla conquista del prestigioso trofeo, con il Val Pusteria ormai con le spalle al muro.

L'incontro ha visto i 99ers prendere il controllo fin dalle prime battute. Già nel primo periodo, i padroni di casa sono passati in vantaggio con la rete di Conley, chiudendo la prima frazione sull'1-0. Nel secondo tempo, il Val Pusteria ha trovato il momentaneo pareggio con una stoccata di Blum. Tuttavia, la reazione dei Lupi è stata effimera: al 33esimo minuto, Swaney ha riportato in vantaggio i Graz 99ers, che hanno poi allungato il divario sul 3-1 grazie alla marcatura di Vela. Questo break decisivo ha indirizzato l'incontro.

Il dominio dei Graz 99ers nel terzo periodo

L'inizio dell'ultima frazione ha confermato il netto dominio dei padroni di casa. I Graz 99ers hanno consolidato ulteriormente il loro vantaggio con una doppietta di Huber, che ha portato il punteggio sul 5-1.

Nonostante la situazione ormai compromessa, la formazione italiana ha cercato di reagire, riuscendo a mitigare il passivo con la rete di Ticar, che ha fissato il risultato finale sul 5-2. Questa vittoria permette ai Graz 99ers di portarsi sul 3-0 nella serie finale, mettendo una serissima ipoteca sulla vittoria dell'ICE Hockey League e avvicinandosi concretamente al titolo.

Gara 4: il primo match point per il titolo

La quarta e potenzialmente decisiva gara della serie è in programma il 22 aprile, con fischio d'inizio alle ore 19.45, in casa del Val Pusteria. Sarà un appuntamento cruciale: per i Graz 99ers, rappresenta il primo match point per chiudere la finale e alzare il trofeo. Per il Val Pusteria, invece, sarà l'ultima occasione per tentare di prolungare la serie e riaprire i giochi, cercando di evitare l'eliminazione diretta.