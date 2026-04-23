La Vuelta Asturias 2026 si è aperta con un'autentica sorpresa: il giovane francese Gabriel Layrac, di soli diciannove anni, ha conquistato la vittoria nella prima tappa della prestigiosa corsa spagnola. Il corridore ha tagliato per primo il traguardo di Benia de Onís al termine di una volata serrata, dimostrando grande talento e determinazione. Il percorso inaugurale, lungo 155 chilometri con partenza da Oviedo, ha subito una riduzione a causa di un incidente avvenuto al di fuori della competizione, ma ciò non ha impedito che la frazione fosse ricca di colpi di scena.

Per Layrac, portacolori del team Continental AVC Aix Provence Dole, si tratta della prima vittoria assoluta tra i professionisti, un traguardo significativo per la sua giovane carriera. La decisione della tappa è avvenuta in uno sprint di gruppo compatto, dopo un tentativo di fuga in solitaria dello spagnolo Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA) a circa cinque chilometri dall'arrivo. L'azione di Fernandez è stata prontamente neutralizzata dal gruppo poco prima del traguardo, aprendo la strada alla volata finale. Nel concitato sprint, Layrac ha avuto la meglio, precedendo il tedesco Miguel Heidemann (REMBE I rad‑net) e lo stesso Fernandez, che ha comunque saputo chiudere in terza posizione.

La top five è stata completata da Alvaro Sagravo (Team Storck – MRW Bau) e da Adam Smith, compagno di squadra di Layrac nell'AVC Aix Provence Dole.

Una tappa movimentata tra Oviedo e Benia de Onís

La prima frazione della Vuelta Asturias è stata caratterizzata fin dalle prime battute da un'intensa attività, con ben undici corridori che hanno tentato la fuga nelle fasi iniziali della corsa. Tuttavia, solo cinque di loro sono riusciti a mantenere un vantaggio sufficiente per giocarsi il successo finale nello sprint. Il tracciato, che si è snodato tra la capitale asturiana, Oviedo, e la località di Benia de Onís, ha offerto uno scenario mozzafiato attraverso i suggestivi Picos de Europa. Il percorso ha incluso sfide altimetriche importanti, come la salita di El Fitu, classificata di prima categoria, e altri cinque gran premi della montagna di seconda e terza categoria, che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti.

In un momento cruciale, Samuel Fernandez si è inserito nel gruppo di testa a dieci chilometri dal traguardo, provando un allungo decisivo, ma il suo tentativo è stato vanificato e annullato a un chilometro e mezzo dalla conclusione, riconsegnando il destino della tappa a una volata di gruppo.

Il prosieguo della Vuelta Asturias

La corsa a tappe spagnola proseguirà con la sua seconda frazione, in programma domani, venerdì 24 aprile 2026. La tappa si snoderà da Llanes a Pola de Lena, coprendo una distanza di 140,8 chilometri, e promette nuove emozioni e sfide per i partecipanti. La Vuelta Asturias, giunta alla sua sessantottesima edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario ciclistico internazionale, fungendo da importante vetrina per i giovani talenti.

Il percorso offre un terreno impegnativo e selettivo, ideale per mettere in mostra le qualità degli atleti tra le affascinanti montagne delle Asturie. L'edizione di quest'anno si distingue per la presenza di numerosi atleti emergenti e per la varietà dei tracciati proposti, elementi che preannunciano spettacolo e incertezza fino all'ultimo chilometro della competizione.