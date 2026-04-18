È morto a 68 anni Oscar Schmidt, leggenda del basket soprannominata “Mano Santa” e bandiera della Juve Caserta. Il campione brasiliano si è spento in ospedale a Santana de Parnaíba, San Paolo, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Divenuto simbolo del basket italiano negli anni Ottanta per le sue prestazioni torrenziali, è pianto in Campania, dove era cittadino onorario, e in Brasile, dove il ricordo è vivo.

L'epopea italiana con la Juve Caserta

Arrivato a Caserta su richiesta di coach Boscia Tanjevic, Schmidt ripagò con prestazioni eccezionali.

Divenne il più grande marcatore straniero in Italia con 13.957 punti, primato poi superato da Antonello Riva. Con la Juve Caserta raggiunse due finali scudetto, una di Coppa Korac e una storica finale di Coppa delle Coppe contro il Real Madrid di Dražen Petrović. La sua maglia numero 18 fu ritirata.

I successi con la nazionale brasiliana

Con la nazionale brasiliana, Oscar Schmidt vinse tre campionati sudamericani, un Panamericano e il bronzo ai Mondiali del 1978. Partecipò a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, dove detiene ancora il record di punti segnati (circa 1.093 totali e 55 in una singola partita contro la Spagna a Seul).

Un'icona globale del basket

Schmidt deteneva il record mondiale di punti in carriera (49.737).

Era membro della Hall of Fame della FIBA e della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. La sua carriera incluse esperienze in Italia con JuveCaserta e Pavia e in Spagna con il Fórum Valladolid.

La Juve Caserta lo ha ricordato con parole commosse: “Oscar non è stato soltanto un campione straordinario: è stato emozione pura, passione travolgente, talento infinito. Con i suoi tiri impossibili, il suo carisma e il suo amore sconfinato per questo sport, ha fatto sognare generazioni di tifosi, lasciando un segno indelebile a Caserta ed ovunque abbia giocato. Chi ha avuto la fortuna di vederlo indossare i nostri colori sa che non era semplicemente un atleta, ma un simbolo, un’ispirazione, un pezzo di cuore bianconero che continuerà a vivere nei ricordi di tutti noi”.