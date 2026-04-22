La MotoGP si appresta a tornare in pista a Jerez per il Gran Premio di Spagna 2026, il quarto appuntamento del Mondiale. Dopo circa un mese di pausa, l’attenzione si concentra sul circuito andaluso, dove Jorge Martin, pilota di punta dell’Aprilia, si prepara ad affrontare un fine settimana che si preannuncia impegnativo. Reduce da un inizio di stagione estremamente positivo, Martin ha espresso le sue aspettative: “Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni anche a Jerez. Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi.

Sarà un weekend impegnativo, perché non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare lo stato di forma e continuare a lavorare.”

Martin, campione MotoGP 2024, si presenta a Jerez con la chiara intenzione di consolidare i progressi mostrati dopo i problemi fisici che lo avevano limitato nella stagione precedente. L’Aprilia, grazie anche al contributo del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, attualmente leader della classifica piloti, sta vivendo un momento d’oro. Il team italiano ha conquistato ben quattro delle sei gare disputate finora, incluse le Sprint. La scuderia di Noale guarda con fiducia al primo vero test europeo della stagione, consapevole che la continuità di risultati sarà fondamentale per mantenere la leadership nel Campionato del Mondo.

Il difficile percorso di recupero e il prezioso supporto di Marquez

Il cammino di Jorge Martin verso il ritorno ai vertici della MotoGP non è stato affatto semplice. Dopo aver subito una frattura della clavicola a Motegi, il pilota ha dovuto affrontare un’importante operazione di follow-up a dicembre, un intervento cruciale per il suo pieno recupero. In quel momento particolarmente delicato e incerto, è stato il pluricampione Marc Marquez a intervenire con un consiglio determinante sulla scelta del chirurgo. Martin ha ricordato quel momento: “In un momento in cui ero incerto e avevo diversi chirurghi come opzioni, mi ha consigliato. Mi ha detto chi pensava fosse il migliore, e io ho seguito il suo consiglio.

È andata bene, e gli sarò sempre grato per quella telefonata.”

Nonostante l’intervento chirurgico abbia costretto Martin a saltare il primo test pre-stagionale a Sepang, il suo rientro in pista è stato a dir poco convincente, con piazzamenti di rilievo nelle prime gare e una vittoria nella Sprint di COTA. Tuttavia, il pilota mantiene un approccio prudente in vista di Jerez: “Jerez sarà un circuito difficile per me e per Aprilia. Potremmo essere sorpresi, ma ci vado con basse aspettative perché non è uno dei miei circuiti preferiti. Il mio obiettivo è lottare per un piazzamento tra i primi cinque. Se dovesse arrivare qualcosa di meglio, lo accoglierò.

Se possiamo lottare per un piazzamento sul podio, sarebbe fantastico.”

Obiettivi stagionali: tra realismo e ambizione

Nonostante il brillante avvio di stagione dell’Aprilia e la sua ottima forma, Martin rimane con i piedi per terra e non si sbilancia su una possibile lotta per il titolo mondiale. Il pilota spagnolo ha espresso con chiarezza la sua prospettiva: “È chiaro che siamo tutti qui per vincere… Ma da dove vengo e dopo quello che ho passato… Pensare a un Campionato del Mondo è un po’ prematuro.” La sua mentalità è orientata al miglioramento costante e alla concentrazione su ogni singolo appuntamento: “In questo momento voglio affrontare un giorno alla volta e vedere dove arriviamo.”

La gara di Jerez rappresenta dunque un banco di prova significativo per Jorge Martin e per l’intera scuderia Aprilia. L’obiettivo è confermare le sensazioni positive e proseguire il percorso di crescita in un Mondiale che si preannuncia estremamente combattuto e ricco di sfide.