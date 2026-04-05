Tadej Pogacar ha scritto un’altra pagina di storia al Giro delle Fiandre, imponendosi con autorità nella classica belga e centrando il suo terzo successo. Il campione del mondo in carica ha replicato la vittoria dell’anno precedente, confermandosi protagonista assoluto e lasciando le briciole agli avversari. La gara, molto attesa, si è svolta senza sorprese tra i favoriti.

La corsa si è accesa con una fuga di tredici corridori: Silvan Dillier, Frederik Frison, Jambaljmants Sainbayar, Eric Antonio Fagúndez, Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Edoardo Zamperini, Julius Van den Berg, Victor Vercouille, Dries De Pooter e Hartthijs de Vries.

Sul Molenberg, il gruppo dei big, guidato dalla UAE Team Emirates‑XRG con Florian Vermeersch e Pogacar, ha imposto un ritmo elevato, raggiungendo i fuggitivi insieme a nomi di spicco come Mathieu Van der Poel, Mohoric, Sheffield, Watson, Pedersen, Remco Evenepoel, Gianni Vermeersch, Mick Van Dijke, Stuyven, Wout Van Aert, Laporte, Trentin e Pluimers.

La svolta sull’Oude Kwaremont

Il momento decisivo è arrivato sulla seconda scalata all’Oude Kwaremont, quando Pogacar ha lanciato il suo attacco. Inizialmente hanno resistito Van Aert, Evenepoel e Van der Poel, ma sull’ultima accoppiata Kwaremont‑Paterberg lo sloveno ha staccato definitivamente anche Van der Poel, involandosi in solitaria. Pogacar ha tagliato il traguardo a braccia alzate, infliggendo 33 secondi a Van der Poel e 1 minuto e 11 secondi a Evenepoel, autore di una prova notevole al suo debutto.

Van Aert e Pedersen hanno chiuso a oltre due minuti dal vincitore; nessun italiano è riuscito a entrare nella top quindici.

Pogacar verso nuovi record

Con questa vittoria, Pogacar aggiunge un altro Monumento alla sua straordinaria stagione, dopo il successo alla Milano‑Sanremo. Il suo dominio al Giro delle Fiandre apre scenari importanti: lo sloveno è ora in corsa per diventare il primo ciclista capace di vincere tutti e cinque i Monumenti in un solo anno, un’impresa mai riuscita nella storia del ciclismo. La sua prestazione, caratterizzata da una gestione perfetta e da un attacco irresistibile sull’Oude Kwaremont, conferma la sua superiorità e la capacità di fare la differenza nei momenti chiave.

IlGiro delle Fiandre 2026 si chiude con il trionfo di Pogacar, che si conferma leader indiscusso delle classiche e rilancia la sfida per i prossimi appuntamenti della stagione.