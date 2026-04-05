Oggi, domenica 5 aprile 2026, il mondo del ciclismo si prepara per la centodicesima edizione del Giro delle Fiandre, una delle cinque classiche monumento più prestigiose. Con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde, la corsa promette una giornata di grande spettacolo su un percorso impegnativo di 278,6 km, dieci in più rispetto all'edizione precedente, caratterizzato da iconici muri e insidiosi tratti in pavé.

Il percorso: tra pianura e le prime asperità

La prima metà della gara si presenta relativamente lineare, ma non priva di insidie. I corridori dovranno affrontare due settori in pavé, la Lippenhovestraat e la Paddestraat, che pur non essendo salite, richiedono attenzione e possono già creare le prime selezioni o problemi meccanici.

Il vero cuore della corsa inizia al chilometro 140, con l'approccio all'ascesa dell'Oude Kwaremont. Questo celebre "muro" si estende per 2,1 km con una pendenza media del 4,3%, interamente su pavé, e rappresenta il punto di svolta che darà il via alla serie di strappi e salite che definiranno la seconda e decisiva parte della competizione.

I grandi favoriti e i contendenti al titolo

Le aspettative sono altissime per questa edizione del Giro delle Fiandre, che vede Tadej Pogacar partire come il favorito indiscusso della vigilia. Tuttavia, la sua strada verso la vittoria sarà tutt'altro che semplice. A sfidarlo ci saranno alcuni dei nomi più illustri del panorama ciclistico mondiale: Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert ed Evenepoel sono pronti a dare battaglia e a insidiare la leadership dello sloveno, promettendo una sfida epica.

Non è da escludere anche la possibilità di una sorpresa, con Filippo Ganna menzionato tra i corridori capaci di stupire e lasciare il segno in una classica così prestigiosa.

Dove seguire la corsa: TV e streaming

Per gli appassionati italiani, la copertura del Giro delle Fiandre 2026 sarà garantita esclusivamente tramite piattaforme a pagamento. Non è infatti prevista alcuna trasmissione in chiaro. La diretta integrale della gara sarà disponibile su Eurosport 1, con collegamento a partire dalle ore 9:45. Gli abbonati potranno seguire l'evento attraverso diverse piattaforme streaming e pay TV che includono Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max e TimVision. La trasmissione coprirà l'intera giornata di gara, dalla partenza fino alla premiazione finale e agli approfondimenti post-corsa, assicurando una visione completa dell'evento.

Si conferma che la RAI non trasmetterà la corsa in chiaro, una scelta già adottata nell'edizione precedente.

Dettagli tecnici della competizione

Il tracciato complessivo della corsa è di 278,6 km, un aumento di circa dieci chilometri rispetto all'edizione passata, come confermato anche da analisi indipendenti (sebbene alcune fonti riportino 278,2 km, la distanza ufficiale si attesta sui 278,6 km). La partenza ufficiale da Anversa è fissata per le ore 10:00, mentre l'arrivo a Oudenaarde è stimato tra le 16:30 e le 17:00, a seconda della velocità media mantenuta dal gruppo. Questa edizione si preannuncia quindi particolarmente lunga e selettiva, mettendo a dura prova la resistenza e le abilità tattiche dei partecipanti.