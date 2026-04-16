Il Mondiale motocross 2026 prosegue con un appuntamento di grande rilievo: il Gran Premio del Trentino, in programma a Pietramurata, che segna la conclusione della "doppietta italiana" iniziata con il GP di Sardegna. La classe regina, la MXGP, si presenta ancora una volta senza un dominatore indiscusso, con la leadership generale in bilico e uno scenario di estremo equilibrio che promette spettacolo e incertezza fino all'ultimo giro.

La classifica generale della MXGP: un equilibrio inedito

La vetta della classifica generale della MXGP vede attualmente il belga Lucas Coenen, in sella alla sua KTM, detenere la prima posizione con 192 punti.

Alle sue spalle, a breve distanza, si posiziona Jeffrey Herlings su Honda, con un totale di 178 punti, mantenendo viva la pressione sul leader. Il terzo gradino del podio provvisorio è occupato da Tom Vialle, anch'egli su Honda, che ha accumulato 162 punti.

La lotta per le posizioni di vertice è però ben più ampia e coinvolgente. Romain Febvre, con la sua Kawasaki, si trova in quarta posizione con 160 punti, a ridosso dei primi tre. Il quinto posto è appannaggio di Tim Gajser su Yamaha, che ha raccolto 149 punti, mentre Maxime Renaux, anch'egli su Yamaha, chiude il gruppo dei primi sei con 143 punti. Questo quadro evidenzia una situazione di grande equilibrio, con ben sei piloti racchiusi in soli 49 punti, una condizione raramente osservata negli ultimi anni del campionato, che rende ogni gara e ogni manche decisiva.

Il Gran Premio del Trentino: un appuntamento cruciale

Il GP del Trentino, che rappresenta il quinto round stagionale del Mondiale motocross, si configura come un appuntamento cruciale per la classe MXGP. Le due manche previste, insieme alla Qualifying Race del sabato, avranno il compito di fornire indicazioni più chiare sulla direzione che prenderà il campionato. Ci si attende che da questo evento possa emergere una classifica generale più definita, delineando i veri contendenti al titolo, oppure, al contrario, che la situazione si complichi ulteriormente, alimentando l'onda dell'imprevedibilità che ha caratterizzato l'inizio di questa stagione. La grande domanda che accompagna questo fine settimana è se la MXGP troverà finalmente un padrone o se l'equilibrio continuerà a regnare sovrano.

Dettagli sul Gran Premio del Trentino

L'evento si svolgerà nel suggestivo e rinomato scenario del crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata, situato in provincia di Trento. Le date da segnare sul calendario per gli appassionati sono il 18 e 19 aprile 2026. Il Gran Premio del Trentino non vedrà in pista solo la MXGP, ma sarà un vero e proprio festival del motocross, ospitando anche le gare delle classi MX2 e i campionati europei EMX125 ed EMX250. Questo appuntamento fisso del calendario iridato è in grado di richiamare migliaia di appassionati da tutta Europa, contribuendo a valorizzare in modo significativo l'area dell'Altogarda Trentino, ormai riconosciuta come una delle capitali mondiali del motocross.