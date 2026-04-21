Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha dichiarato che i risultati dei prossimi esami al suo polso destro infortunato saranno “cruciali” per determinare la sua partecipazione al Roland Garros, il prestigioso torneo in programma dal 24 maggio al 6 giugno. Il numero due del mondo si è già ritirato dal torneo di Barcellona la scorsa settimana a causa di questo infortunio e ha successivamente rinunciato anche al Masters 1000 di Madrid, evidenziando la serietà della situazione e la necessità di un recupero completo.

Le dichiarazioni di Alcaraz sul recupero

“Stiamo facendo tutto il possibile affinché questi esami diano esito positivo”, ha affermato Alcaraz, sottolineando l'importanza di un approccio metodico. Il giovane campione ha aggiunto: “Sto cercando di essere molto paziente. Ma stiamo bene e stiamo solo aspettando un po’. Nei prossimi giorni faremo alcuni esami e poi vedremo come si evolve l’infortunio e quali saranno i prossimi passi da intraprendere per il mio rientro in campo”.

Alcaraz ha ribadito la sua filosofia riguardo al recupero: “Preferisco tornare un po’ più tardi, ma in ottima forma, piuttosto che affrettare i tempi e non sentirmi al meglio. Se Dio vuole, ho una lunghissima carriera davanti a me e forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi nei tornei futuri.

Sono situazioni che purtroppo accadono nel mondo del tennis professionistico. Bisogna accettarle. Devo recuperare molto bene se non voglio che questo infortunio mi condizioni in futuro”. Questa posizione evidenzia la sua maturità e la visione a lungo termine della sua carriera sportiva.

Il contesto dell'infortunio e le prospettive future

Il problema al polso destro si è manifestato per Alcaraz durante il primo turno del torneo di Barcellona, portandolo alla decisione di ritirarsi. La successiva assenza dal Masters 1000 di Madrid è stata una misura precauzionale, volta a evitare ulteriori complicazioni. La sua presenza agli Internazionali d’Italia e, soprattutto, al Roland Garros, rimane quindi in forte dubbio, con l'attesa concentrata sui prossimi esami medici che forniranno un quadro più chiaro della situazione.

Le attese e il dibattito sull'infortunio

Il tennista ha reiterato che “i prossimi esami saranno decisivi per la partecipazione a Roma e al Roland Garros”. Ha spiegato ulteriormente: “Stiamo cercando di fare tutto il possibile per assicurarci che vada bene”, ribadendo la necessità di pazienza nel processo di guarigione. Ha anche chiarito: “Non posso dare una tempistica precisa per il mio ritorno in campo”.

Alcaraz si è presentato ai Laureus Awards con un tutore rigido al polso destro, confermando la gravità del problema. In quell'occasione, ha dichiarato: “Abbiamo alcuni esami nei prossimi giorni, da lì vedremo com’è l’infortunio e quali saranno i prossimi step”. Anche Feliciano Lopez, ex numero dodici del mondo e direttore del torneo di Madrid, ha espresso il suo parere, definendo l’infortunio “tipico nel mondo del tennis” e manifestando dubbi sulla presenza di Alcaraz a Roma, pur auspicando un suo rapido recupero in vista del Roland Garros. La comunità tennistica attende con apprensione gli esiti, consapevole dell'importanza di Alcaraz per il circuito.