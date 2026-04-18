È stato inaugurato al PalaDozza di Bologna il Museo del Basket italiano, uno spazio espositivo che celebra storia e protagonisti della pallacanestro nazionale. L'apertura, in Piazza Azzarita, all'interno di un tempio del basket italiano, ha visto la partecipazione di numerosi volti illustri, tra cui: Dino Meneghin, Andrea Bargnani, Carlton Myers, Renato Villalta, Alessandro Pajola, Giacomo Galanda, Stefano Mancinelli, Massimo Bulleri, Augusto Binelli e Alessandro Abbio. Presenti anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente FIP, Giovanni Petrucci.

Su 400 metri quadri, il museo offre un percorso tematico. Si ammirano cimeli, una sezione dedicata a medaglie e trofei, e uno spazio esclusivo per i quattro giocatori italiani che hanno militato nella NBA con la maglia azzurra: Marco Belinelli, Andrea Bargnani, Danilo Gallinari e Gigi Datome. L'esposizione è arricchita da video, audio e da un'area interattiva per sperimentare movimenti e tecniche di gioco.

Il progetto: un omaggio alla cultura cestistica

L'idea del Museo del Basket italiano, nata nel 2019 e approvata nel 2020, è un progetto. Con un investimento di 1,3 milioni di euro, è stato promosso dal Comune di Bologna e dalla FIP, gestito dalla Fondazione Bologna Welcome. L'obiettivo è custodire e raccontare storia, cultura e identità della pallacanestro italiana, tramite imprese delle Nazionali, successi delle squadre e volti iconici che hanno segnato questo sport: giocatori, allenatori, dirigenti, giornalisti e tifosi.

Il museo sarà visitabile dal giovedì al lunedì, dalle 11 alle 18. Il biglietto intero costa 5 euro; la tariffa ridotta di 3 euro è per under 16, over 65, tesserati FIP, sportivi e possessori di Bologna Welcome Card e Card Cultura.

Percorso espositivo e mostra inaugurale

Il percorso espositivo offre una panoramica sulla storia del basket italiano, con enfasi su gesta delle Nazionali e successi dei club. La mostra inaugurale presenta una selezione di oggetti e testimonianze che illustrano l'evoluzione della pallacanestro nel nostro Paese, evidenziando figure e vicende che hanno reso il basket uno degli sport più amati in Italia.

Questo spazio si propone come punto di riferimento per appassionati, famiglie e scuole, offrendo un'occasione unica per esplorare e approfondire la cultura cestistica italiana in un ambiente interattivo e coinvolgente.