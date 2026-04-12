Dopo quasi un anno e mezzo di assenza dal ring, Tyson Fury ha fatto un ritorno trionfale, conquistando una netta vittoria ai punti contro Arslanbek Makhmudov. L'incontro, svoltosi al Tottenham Stadium di Londra, ha catturato l'attenzione di sessantamila spettatori presenti e milioni di telespettatori su Netflix, segnando il rientro del "Re Zingaro" sulla scena del pugilato mondiale.

Il Dominio sul Ring

Il pugile britannico, trentasette anni, ha gestito magistralmente tutti i dodici round, dimostrando una superiorità indiscussa e impedendo al suo avversario di prendere il sopravvento.

Questa prestazione impeccabile ha portato a Fury la sua trentacinquesima vittoria in carriera. Sul quadrato, ha scelto di indossare calzoncini nei colori del Manchester City, un gesto di omaggio all'amico Ricky Hatton, scomparso lo scorso settembre.

La Sfida Diretta ad Anthony Joshua

Al termine del match, Fury non ha perso tempo e, microfono alla mano, ha lanciato una sfida esplicita a Anthony Joshua, presente a bordo ring. "Voglio te, AJ, Anthony Joshua. Diamo ai tifosi quello che vogliono. La battaglia d’Inghilterra. Ti sfido a combattere contro di me, il ‘re zingaro’. Accetti la mia sfida?". La risposta di Joshua, trentasei anni, è stata altrettanto decisa: "Tyson, sei solo un cacciatore di fama.

Non ho mai avuto problemi a salire sul ring con te, ti ho preso a pugni quando eravamo ragazzi, ti ho visto ora e ti prenderò a pugni di nuovo. Con tutto il rispetto non sarai tu a dirmi cosa fare. Ti sto inseguendo da dieci anni, il capo sono io, quando sarai pronto vieni a trovarmi e dimmi quali sono le tue condizioni".

Precedenti e Futuro del Pugilato

I due campioni si sono avvicinati più volte a un incontro in passato, ma diverse problematiche, tra cui questioni contrattuali, infortuni e sconfitte in altri match, hanno sempre impedito che l'evento si concretizzasse. Un ulteriore elemento di complessità è stato l'incidente stradale in Nigeria dello scorso gennaio, che ha visto Joshua coinvolto in un tragico evento in cui hanno perso la vita due membri del suo team.

Fury ha espresso chiaramente la sua posizione: se Anthony Joshua non sarà il suo prossimo avversario, la sua motivazione per continuare a boxare svanirà. "O è lui l’avversario che potrò affrontare oppure mi ritiro di nuovo", ha dichiarato.

Dettagli dell'Incontro e Prospettive

La vittoria di Fury su Makhmudov è stata il risultato di una tattica precisa e ben eseguita, caratterizzata da un uso efficace del jab e da un'ottima mobilità, che gli ha permesso di controllare il match fin dalle prime riprese. I giudici hanno confermato la sua netta superiorità tecnica, assegnando punteggi di 120‑108, 120‑108 e 119‑109. La tanto attesa sfida con Anthony Joshua, considerata da tempo uno degli eventi più significativi del pugilato britannico, potrebbe ora finalmente concretizzarsi, a patto che le condizioni contrattuali e fisiche dei due atleti lo consentano, promettendo uno scontro epico per gli appassionati.