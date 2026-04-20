Il tennis è stato il grande protagonista della cerimonia dei Laureus World Sports Awards, svoltasi al Palacio de Cibeles di Madrid. I premi principali, dedicati ai risultati dell’anno solare 2025, sono stati assegnati a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, entrambi reduci da una stagione conclusa in vetta ai rispettivi ranking, ATP e WTA.

Carlos Alcaraz: Sportivo dell'Anno

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Laureus World Sportsman of the Year. A consegnare il premio è stato Novak Djokovic, affiancato dalla stella dello sci freestyle Eileen Gu nel ruolo di presentatore.

Alcaraz ha prevalso su una rosa di candidati di altissimo livello, che includeva il connazionale Jannik Sinner, il fenomenale astista svedese Mondo Duplantis, il calciatore francese Ousmane Dembélé, il leggendario ciclista sloveno Tadej Pogacar e il motociclista Marc Marquez. Nel suo discorso di ringraziamento, il 22enne murciano ha espresso gratitudine all’Academy e ai votanti, sottolineando come il premio “riconosce il valore della mia stagione 2025, ho vinto due slam e chiuso da numero 1, tanti momenti indimenticabili”. Ha aggiunto che “poter dire che il mio nome fa parte dell’elenco dei vincitori di un premio vinto da tante leggende dello sport è un sogno”, evidenziando anche l’importanza del percorso e delle persone che lo hanno sostenuto.

Ha concluso ringraziando la sua famiglia e i tifosi, affermando che “alla fine di una carriera le persone ricordano i successi, i trofei ma il modo in cui tratti gli altri, la persona che sei, conta”.

Aryna Sabalenka: Sportiva dell'Anno

Una vittoria forse un po’ a sorpresa ha visto Aryna Sabalenka essere proclamata Laureus World Sportswoman of the Year. La numero uno WTA ha superato una forte concorrenza, che annoverava la nuotatrice Katie Ledecky, le stelle dell'atletica Faith Kipyegon, Melissa Jefferson-Wooden e Sydney McLaughlin-Levrone, e la calciatrice Aitana Bonmatí. Visibilmente emozionata, Sabalenka ha dichiarato di avere “la pelle d’oca” e di essere “emozionatissima sapendo che il mio nome sarà accostato alle leggende che hanno vinto il premio prima di me”.

Ha ringraziato l’Academy, la sua famiglia e il suo fidanzato, riconoscendo il loro supporto fondamentale: “Senza i vostri consigli non ce l’avrei mai fatta. Questo premio è anche per voi”.

Tutti gli altri premi assegnati

La cerimonia ha celebrato anche altri talenti e successi sportivi. Il premio Laureus Giovane dell’anno è andato a Lamine Yamal, mentre Rory McIlroy è stato insignito del riconoscimento Ritorno dell’anno. Toni Kroos ha ricevuto il premio Ispirazione per lo Sport. Il Paris Saint-Germain (PSG) è stato nominato Squadra dell’anno, e Lando Norris ha ottenuto il premio Rivelazione dell’anno. Chloe Kim è stata premiata come Atleta dell’anno per gli sport d’azione per la terza volta. Sono stati inoltre assegnati il premio Sportivo dell'anno con disabilità a Gabriel Araújo e il premio Sport for Good a Futbol Mas. Infine, un prestigioso premio alla carriera è stato conferito alla leggendaria ginnasta rumena Nadia Comaneci.