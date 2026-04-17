La Corea del Sud si prepara a un significativo ritorno nel calendario della Formula 1 con un ambizioso progetto per un Gran Premio cittadino a Incheon, la cui realizzazione è prevista per il 2028. Questa iniziativa non è solo sportiva, ma si inserisce in una più ampia strategia di crescita economica e geopolitica, mirando a trasformare l'evento in una piattaforma di intrattenimento integrato capace di attrarre un vasto pubblico globale e di rafforzare la visibilità internazionale del Paese.

Il tracciato urbano, lungo quasi cinque chilometri, sarà sviluppato nell'area di Songdo International City.

Il suo design si ispira a modelli di successo già consolidati come quelli di Singapore e Las Vegas. Il layout, curato dallo studio di Hermann Tilke, prevede l'utilizzo di strade pubbliche in prossimità del Songdo Moonlight Festival Park e permetterà ai piloti di raggiungere velocità elevate, fino a 337 km/h, nel pieno rispetto degli standard moderni della categoria. L'obiettivo primario è attrarre centinaia di migliaia di spettatori, trasformando il weekend di gara in un vero e proprio evento-spettacolo che unisca sport, turismo e cultura.

La strategia coreana per la Formula 1

La candidatura di Incheon evidenzia il crescente interesse della Formula 1 verso i mercati asiatici, considerati ormai strategici per l'espansione globale della disciplina.

La Corea del Sud, nazione leader con colossi industriali come Hyundai e Kia, intende consolidare la propria immagine internazionale anche attraverso manifestazioni di alto impatto mediatico. Il sindaco di Incheon, Yoo Jeong-bok, ha sottolineato l'importanza del progetto: “Se riusciremo a ospitare una gara di Formula 1—considerata uno dei tre principali mega eventi sportivi insieme a Olimpiadi e Mondiali—sarà una svolta per Incheon, che punta a diventare una delle prime dieci città globali”. In questo contesto, la F1 diventa uno strumento di soft power, in linea con la diffusione globale della cultura coreana, dal K-pop ai drama televisivi.

Il precedente tentativo coreano, che vide quattro edizioni disputate a Yeongam tra il 2010 e il 2013, si concluse anticipatamente a causa di problematiche economiche e uno scarso coinvolgimento del pubblico locale.

Tuttavia, il contesto attuale è profondamente mutato: la Formula 1 si è evoluta in un prodotto di entertainment globale, capace di conquistare nuovi segmenti di pubblico grazie anche a strategie digitali e narrative più aggressive.

Benefici economici e passi futuri

Uno studio condotto dal Korea Institute for Industrial Economics & Trade ha stimato un rapporto benefici-costi del progetto pari a 1,45. I benefici attesi superano 1,16 trilioni di won, a fronte di costi stimati intorno a 802,8 miliardi di won. L'operazione sarà gestita prevalentemente dal settore privato, con un sostegno pubblico limitato a circa 237,1 miliardi di won. Il ritorno della Formula 1 a Incheon potrebbe generare circa 4.800 posti di lavoro e ricavi turistici per un valore di 580 miliardi di won.

Le proiezioni indicano un'affluenza di circa 120.000 spettatori al giorno durante il weekend di gara, per un totale stimato tra 300.000 e 400.000 visitatori, sia nazionali che internazionali.

Per mitigare l'impatto sulla comunità locale, sono previste misure come l'installazione di una barriera antirumore di 1.800 metri e la creazione di aree di parcheggio temporanee. I prossimi passaggi includeranno consultazioni con il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo per le necessarie modifiche legislative e la selezione degli operatori privati, con un piano definitivo atteso per il prossimo anno. Il sindaco Yoo ha ribadito l'obiettivo di lungo termine: “Il nostro obiettivo è garantire almeno un contratto quinquennale, così da ottenere benefici economici duraturi e non limitarsi a un evento isolato”.

La regione asiatica si conferma un bacino fondamentale per la Formula 1, sia in termini di pubblico che di investimenti, e la Corea del Sud si posiziona per giocare un ruolo di primo piano nel futuro del Circus, con un modello di business sempre più orientato verso grandi eventi cittadini ad alto impatto mediatico.