Un grave incidente ha funestato una prova Endurance al Nürburgring, in Germania, alla quale ha preso parte anche Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1. L'evento, che ha catalizzato l'attenzione anche per la presenza del pilota olandese durante una pausa del Mondiale, è stato segnato dalla tragica scomparsa di Juha Miettinen, un sessantaseienne pilota finlandese.

L'incidente si è verificato nella giornata di sabato, coinvolgendo un totale di sette vetture durante la corsa della Nürburgring Langstrecken Series (NLS), valida come qualificazione per la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

Miettinen, al volante di una BMW, è rimasto coinvolto nella collisione avvenuta nelle prime fasi della gara. Gli organizzatori hanno immediatamente interrotto la competizione con una bandiera rossa per permettere l'intervento dei soccorsi.

Nonostante la prontezza degli interventi, Juha Miettinen è deceduto. Estratto dal veicolo e trasportato d'urgenza al centro medico, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano. Gli altri sei piloti coinvolti nell'incidente sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti precauzionali; fortunatamente, nessuno di loro si trova in pericolo di vita.

Il cordoglio di Max Verstappen

La notizia della tragedia ha scosso profondamente il mondo del motorsport.

Max Verstappen, pur non essendo in pista al momento dell'incidente, ma atteso per gareggiare il giorno successivo al volante di una Mercedes, ha espresso il suo profondo cordoglio sui social network. "Il motorsport è qualcosa che tutti amiamo, ma in momenti come questo ci ricorda quanto possa essere pericoloso", ha scritto il campione. Ha poi aggiunto: "Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha".

In segno di rispetto per la vittima, gli organizzatori hanno annunciato che la gara di domenica si svolgerà regolarmente, ma sarà preceduta da un minuto di silenzio. Questo momento di raccoglimento avrà luogo durante la formazione sulla griglia di partenza, un gesto simbolico per onorare la memoria di Miettinen e per sottolineare la serietà dei rischi insiti nelle competizioni automobilistiche.

La sicurezza nelle gare Endurance

L'incidente che ha coinvolto Miettinen e gli altri sei piloti ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nelle gare Endurance. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli anni in termini di protocolli e tecnologie di sicurezza, eventi come questo ricordano la pericolosità intrinseca di queste competizioni. La direzione della ADAC 24h Nürburgring ha confermato la tempestività dei soccorsi, ma ha anche evidenziato l'impossibilità di salvare la vita del pilota finlandese.

La decisione di sospendere la gara di sabato e di non riprenderla è stata presa in segno di rispetto per la vittima e per consentire le necessarie indagini sull'accaduto. Il minuto di silenzio, esteso a tutto il paddock e agli appassionati, rappresenta un momento di riflessione collettiva sui rischi e la passione che animano il motorsport.