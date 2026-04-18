Il mondo del motorsport è stato colpito da una grave tragedia durante la gara-1 delle ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, un evento cruciale in preparazione alla celebre 24 Ore del Nürburgring. Un maxi-incidente, che ha coinvolto ben sette vetture nelle fasi iniziali della competizione, ha causato la morte del pilota svedese Juha Miettinen, di 66 anni. Miettinen era al volante della sua BMW 325i numero 121. A seguito del drammatico evento, la corsa è stata immediatamente sospesa e successivamente cancellata.

La collisione, che ha interessato diversi veicoli, ha richiesto l'immediato intervento della direzione di gara, che ha interrotto la competizione per consentire le operazioni di recupero e soccorso.

Nonostante la tempestività dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare Juha Miettinen. Il pilota è deceduto presso il centro medico dopo che tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Gli altri sei piloti coinvolti nell'incidente sono stati trasportati al centro medico e agli ospedali vicini per accertamenti precauzionali; fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le reazioni e le decisioni degli organizzatori

In seguito alla tragedia, la direzione gara ha stabilito che la corsa non sarebbe ripresa nella serata di sabato. Gli organizzatori hanno espresso il loro profondo cordoglio, affermando che “i pensieri di tutti coloro che sono coinvolti nella 24 Ore del Nürburgring vanno alla famiglia in lutto di Juha Miettinen”.

Per onorare la memoria del pilota scomparso, verrà osservato un minuto di silenzio prima della partenza della gara di domenica, il cui via è previsto per le ore 13:00.

Tra le vetture non coinvolte nell'incidente figurava la Mercedes AMG GT3 EVO numero 3 del Team Winward Racing, che annovera tra i suoi piloti il campione di Formula 1 Max Verstappen. Tuttavia, Verstappen non era impegnato nel primo stint della gara; in quel momento, al volante dell'auto si trovava il suo compagno di squadra austriaco Lucas Auer.

Il Nürburgring e la sicurezza nelle competizioni

La scomparsa di Juha Miettinen segna il primo decesso di un pilota registrato al Nordschleife da giugno 2013, quando a perdere la vita fu Wolf Silvester.

Questo tragico evento ha riacceso l'attenzione sulle intrinseche difficoltà e sui rischi elevati associati alle gare di durata su uno dei circuiti più leggendari e impegnativi del mondo. Gli organizzatori hanno evidenziato la rapidità dei soccorsi e la decisione cruciale di sospendere immediatamente la gara per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. La comunità del motorsport si stringe con affetto attorno alla famiglia di Miettinen, ricordando la sua incrollabile passione e il suo significativo contributo alle competizioni automobilistiche internazionali.