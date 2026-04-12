Oggi, domenica 12 aprile 2026, il ciclismo attende la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle gare più iconiche e attese del calendario. Conosciuta come l'"Inferno del Nord", questa Classica Monumento è la terza sfida epica della stagione, promettendo spettacolo e adrenalina sui leggendari tratti in pavé. La corsa prenderà il via da Compiègne per concludersi nell'altrettanto storica Roubaix, dopo aver affrontato un percorso di 258,3 chilometri. I primi 95 chilometri, caratterizzati da un profilo completamente pianeggiante, serviranno a scaldare i motori prima che i temibili settori in pavé inizino a decidere le sorti della gara.

L'appuntamento televisivo per questa emozionante competizione è fissato su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45, per poi proseguire su Rai 2. Gli appassionati potranno seguire la diretta anche in streaming su diverse piattaforme, tra cui Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, con una copertura testuale disponibile su OA Sport.

Il Percorso Classico: Da Compiègne all'Inferno del Pavé

Il tracciato della Parigi-Roubaix 2026 si presenta sostanzialmente invariato rispetto alle edizioni più recenti, mantenendo la sua tradizionale struttura. La partenza avverrà dalla città di Compiègne, per poi condurre i corridori fino al traguardo finale di Roubaix, coprendo una distanza totale di 258,3 chilometri.

Dopo una fase iniziale di 95 chilometri, che sarà affrontata a velocità sostenuta, la corsa entrerà nel vivo con l'inizio dei celebri tratti in pavé. Il primo di questi settori sarà Troisvilles-Inchy, un classico punto di ingresso nell'Inferno del Nord. Seguiranno poi sfide cruciali come Haveluy-Wallers e, immancabilmente, la leggendaria Foresta di Arenberg, uno spartiacque della corsa, dove tecnica e resistenza sono messe a dura prova. Superati i 200 chilometri, il percorso presenterà ulteriori ostacoli significativi, tra cui Auchy-lez-Orchies-Bersée e il temuto tratto a cinque stelle di Mons-en-Pévèle, noto per la sua difficoltà. Infine, prima del trionfale ingresso nel velodromo di Roubaix, i corridori dovranno affrontare il decisivo Carrefour de l’Arbre, un settore spesso determinante per la vittoria finale.

I Grandi Protagonisti: Pogacar, Van der Poel e Ganna

L'edizione 2026 della Parigi-Roubaix si preannuncia come una sfida epica tra alcuni dei più grandi nomi del ciclismo mondiale. Al centro dei pronostici c'è Tadej Pogacar, la cui condizione fisica e la serie di prestazioni tra la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre sono state semplicemente impressionanti. Lo sloveno è unanimemente considerato il favorito numero uno, spinto dalla volontà di conquistare l'unico Monumento che ancora manca al suo già ricchissimo palmarès e di raggiungere il record di cinque vittorie in Classiche Monumento in un solo anno.

A contrastare il dominio di Pogacar ci sarà Mathieu van der Poel, un maestro dei pavé, la cui abilità su questi terreni è devastante.

Già vincitore per ben tre volte dell'Inferno del Nord, l'olandese è a caccia del suo quarto successo, un "poker" che lo renderebbe leggendario. La sua esperienza e potenza sui settori più difficili lo rendono un avversario temibile.

Alle spalle di questi due fenomeni, la lista dei pretendenti al successo è lunga e qualificata. Tra questi spiccano nomi come Wout van Aert e Mads Pedersen, entrambi specialisti riconosciuti delle pietre. L'Italia, dal canto suo, ripone grandi speranze in Filippo Ganna. Il ciclista italiano è ritenuto in grado di giocarsela fino in fondo, grazie alla sua potenza e alla sua capacità di affrontare i percorsi più esigenti. La Roubaix, tuttavia, è una sfida unica, dove potenza e tecnica sui pavé di Van der Poel possono fare la differenza rispetto al dominio di Pogacar nelle Classiche più recenti.

Ganna, con la sua notevole potenza e la condizione attuale, può inserirsi con forza nella lotta per il successo, a patto di riuscire a evitare quelle sfortune meccaniche che lo hanno penalizzato in passato. La sfida tra questi tre fenomeni promette un'edizione indimenticabile.