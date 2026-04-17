Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero due del ranking mondiale, ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia a partecipare al prestigioso Masters 1000 di Madrid. L'evento, atteso alla Caja Mágica dal 22 aprile al 3 maggio, vedrà l'assenza del campione per il secondo anno consecutivo, una decisione maturata a seguito di un infortunio al polso destro che si è rivelato più serio del previsto. Il ritiro dal torneo di Barcellona aveva già preannunciato la complessità della situazione.

L'infortunio in campo e la diagnosi inattesa

L'episodio che ha determinato questa battuta d'arresto si è verificato durante il match d’esordio di Alcaraz al torneo di Barcellona, dove affrontava Otto Virtanen.

Il giovane talento murciano ha avvertito un dolore improvviso e acuto al polso destro subito dopo aver eseguito una risposta. "Come avete visto nel match di ieri, dopo un resto ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando", ha dettagliatamente spiegato il tennista. Inizialmente, la sensazione era quella di un semplice fastidio, attribuibile allo sforzo fisico intenso di una settimana di gare. Tuttavia, gli esami medici approfonditi, effettuati successivamente, hanno purtroppo evidenziato una lesione più grave di quanto inizialmente ipotizzato. È stato rilevato che l'articolazione si è piegata in modo anomalo e preoccupante mentre Alcaraz tentava di restituire un servizio di Virtanen, e la successiva revisione clinica ha confermato la serietà dell'infortunio.

Il rammarico e la scelta lungimirante di Alcaraz

La rinuncia al torneo di casa, un appuntamento così significativo nel calendario, è stata motivata da una scelta prudente e di grande responsabilità. "Devo ascoltare il mio corpo, capire cosa è meglio per me e non compromettere il futuro", ha dichiarato Alcaraz, ponendo l'accento sulla priorità di salvaguardare la sua carriera a lungo termine. Il suo messaggio, rivolto ai numerosi fan e agli appassionati, trasmette un profondo senso di rammarico e delusione: "Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me.

Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto." La sua espressione visibilmente preoccupata, notata al momento di lasciare le strutture del torneo di Barcellona, aveva già anticipato la gravità della dolenza e la difficile decisione che avrebbe dovuto prendere.

Focus sui prossimi obiettivi: Roma e Roland Garros

Il ritiro dal Masters 1000 di Madrid, che segue quello già annunciato per il torneo di Barcellona, si inserisce in una strategia ben definita, mirata a preservare la condizione fisica ottimale del tennista in vista degli appuntamenti cruciali della stagione sulla terra battuta. L'obiettivo primario di Alcaraz è infatti quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili al prestigioso torneo di Roma o, in alternativa, al Roland Garros, dove intende essere un protagonista assoluto.

Questa è la seconda assenza consecutiva per il giovane campione nella capitale spagnola; l'anno precedente, infatti, aveva dovuto rinunciare alla partecipazione a causa di un problema al muscolo della coscia. Tale approccio dimostra una costante e meticolosa attenzione alla gestione degli infortuni, essenziale per salvaguardare la sua promettente carriera nel circuito professionistico.