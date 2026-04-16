La finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si deciderà alla "bella". Il Fenerbahce Istanbul ha infatti pareggiato la serie imponendosi in gara-4 contro il VakifBank Istanbul, portando la contesa all'ultima e decisiva partita. La formazione gialloblù ha trionfato al tie-break con il punteggio di 3-2 (21-25; 25-19; 25-22; 18-25; 15-11), in un Burhan Felek Salonu gremito da 5.100 spettatori. Una vittoria cruciale, ottenuta annullando due match point avversari, che ha riaperto completamente la corsa al titolo.

A rendere ancora più significativa l'impresa del Fenerbahce è stata l'assenza di Alessia Orro. La palleggiatrice italiana, pilastro della squadra, ha dovuto saltare gara-4 a causa di un infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante gara-3. Gli accertamenti medici hanno evidenziato un edema diffuso nell’articolazione, che attualmente limita i suoi movimenti. L’entità esatta dell’infortunio è ancora in fase di valutazione, ma lo staff tecnico e medico nutre la speranza di un recupero in tempo utile non solo per eventuali impegni futuri con il club, ma anche per i prossimi appuntamenti della Nazionale italiana. Quest'estate, infatti, le azzurre saranno impegnate negli Europei con l'ambizioso obiettivo di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La vittoria in gara-4 e le protagoniste

In un momento così delicato, con l'assenza di Alessia Orro, il tecnico Marcello Abbondanza ha scelto di affidare la regia del Fenerbahce ad Arelya Karasoy Kocas. La squadra ha risposto con una prestazione corale e determinata. Fondamentali per il successo sono state le prove offensive di Melissa Vargas, autrice di ben 28 punti, e di Arina Fedorovtseva, che ha contribuito con 16 punti. Un ruolo di rilievo è stato ricoperto anche dalla centrale Eda Erdem, capace di mettere a segno 10 punti. Sul fronte opposto, il VakifBank ha visto in Marina Markova (29 punti) e Tijana Boskovic (20 punti) le sue migliori realizzatrici, protagoniste di una sfida punto a punto che ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo scambio.

Il percorso verso la "bella" decisiva

Il cammino verso questa finale scudetto è stato finora caratterizzato da un equilibrio straordinario tra le due formazioni di Istanbul. In gara-1, il VakifBank, guidato dall'allenatore italiano Giovanni Guidetti, aveva dimostrato la sua forza imponendosi con un netto 3-0. Quella vittoria aveva messo in evidenza la solidità della squadra nei momenti cruciali dei set. Tuttavia, il Fenerbahce, che fino all'infortunio ha potuto contare sulla guida di Alessia Orro, ha saputo reagire nelle gare successive, mantenendo la serie sempre aperta e combattuta. Questa sfida si conferma così una delle più avvincenti del panorama europeo, con atlete di livello internazionale e un pubblico sempre numeroso e appassionato a sostenere le proprie beniamine.

Gara-5: la sfida che assegna il titolo

Con la serie ora in perfetta parità (2-2), l'attenzione si sposta interamente su gara-5, l'incontro decisivo che assegnerà il prestigioso scudetto turco. La partita è in programma per domenica 19 aprile. L’orario esatto di questa attesissima sfida, che decreterà la squadra campione della Sultanlar Ligi, è ancora da definire, ma l'appuntamento è già segnato per tutti gli appassionati di volley.