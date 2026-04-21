La giornata di martedì 21 aprile si preannuncia ricca di emozioni sportive, con un calendario fitto di appuntamenti trasmessi in diretta tv e streaming. Gli appassionati avranno l'opportunità di seguire eventi di rilievo nazionale e internazionale in diverse discipline. Tra i momenti clou, spicca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, in programma alle 21:00, con diretta su Canale 5 HD e streaming su Mediaset Infinity.

Il palinsesto prende il via già dalla mattina con gli Europei di Lotta 2026, che vedono la seconda giornata delle qualificazioni in streaming su UWW+.

Il tennis è protagonista a Madrid con i turni decisivi delle qualificazioni ATP e WTA. La giovane Tyra Grant, grazie a una wild card, tenterà di conquistare un posto nel tabellone principale. Il primo turno del torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD, Sky Sport e in streaming su piattaforme dedicate.

Ciclismo, Sollevamento Pesi e Basket Europeo in Diretta

Grande attesa per la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, con la diretta tv a partire dalle 13:35 su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Nel pomeriggio, il sollevamento pesi offre le gare femminili e maschili degli Europei, trasmesse su Weightlifting House TV. La lotta prosegue con la fase finale delle qualificazioni europee.

Il basket europeo accende i riflettori su due sfide di Eurolega: Panathinaikos contro Monaco alle 20:00, seguito da Barcellona contro Stella Rossa alle 20:45. Entrambi i match saranno trasmessi su Sky Sport Basket e in streaming su SkyGo, NOW ed EuroLeague Tv. In serata, la pallanuoto propone la sfida di Champions League tra Pro Recco e Ferencvaros, visibile su Sky Sport Arena e in streaming sulle piattaforme collegate.

Il Calcio: Coppa Italia, Campionati Europei e Futsal

Il calcio domina la fascia serale con numerosi incontri di rilievo. Oltre alla già citata semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, la Liga spagnola propone alle 19:00 le sfide Athletic-Osasuna e Maiorca-Valencia, entrambe trasmesse su DAZN.

In tarda serata, alle 21:30, scenderanno in campo Real Madrid contro Alaves e Girona contro Betis, sempre su DAZN.

La Premier League inglese vede invece Brighton e Chelsea sfidarsi alle 21:00, con diretta su Sky Sport Uno e NOW. Un'ulteriore aggiunta al palinsesto calcistico è la Coppa di Francia, con l'incontro Lens-Tolosa trasmesso su Como TV. La varietà di eventi garantisce una copertura completa dei principali campionati europei.

Non manca il calcio a 5 con il turno infrasettimanale della Serie A. Tra le partite in programma, spiccano Meta Catania Bricocity contro Came Treviso alle 17:00 e Roma 1927 contro Ecocity Genzano alle 20:00. Numerosi altri incontri saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a Cinque e su Sky Sport 255 (come Pirossigeno Cosenza vs Sporting Sala Consilina).

La giornata di martedì 21 aprile si conferma dunque estremamente variegata, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire in diretta tv e streaming una vasta gamma di eventi, dal ciclismo al basket, dal tennis al calcio, con un'attenzione particolare alla Coppa Italia e ai maggiori campionati europei.