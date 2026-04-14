Il Parco del Foro Italico ha ospitato la presentazione dell’ottantatreesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il prestigioso torneo di tennis in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026. L'evento ha visto l'ufficializzazione delle attesissime wild card, con un'attenzione particolare all'annuncio degli inviti per il tabellone maschile. L'attesa era alta per i nomi che avrebbero avuto accesso diretto al main draw, e le decisioni prese promettono di infiammare la competizione sulla terra rossa romana.

I Nomi di Spicco tra le Wild Card Maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2026

Le wild card per il singolare maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026 sono state attentamente selezionate per garantire un alto livello di spettacolo e competitività. Tra i tennisti italiani e internazionali che riceveranno l'invito diretto al main draw spiccano nomi di grande richiamo come Matteo Berrettini, un vero protagonista del tennis nostrano, affiancato da Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. È stato inoltre specificato che, qualora Andreas Seppi dovesse conquistare l'accesso al tabellone principale grazie alla sua posizione in classifica, la sua wild card sarà riassegnata attraverso le prequalificazioni.

Questo meccanismo garantisce che un ulteriore talento possa beneficiare di un invito. Un analogo criterio verrà applicato per l'assegnazione del quarto invito disponibile, ampliando così le opportunità per altri atleti meritevoli di calcare i campi del Foro Italico.

Le Wild Card Femminili: Tra Campionesse e Nuove Opportunità

Anche il tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia si arricchirà della presenza di atlete di fama mondiale e di talenti emergenti grazie alle wild card. Tra le giocatrici invitate direttamente al main draw spiccano la tenacia di Sara Errani, la potenza della campionessa Victoria Azarenka e l'esperienza ineguagliabile della leggenda del tennis Venus Williams. Questi nomi promettono incontri di altissimo livello.

I restanti due inviti per il tabellone principale femminile saranno invece definiti tramite le prequalificazioni, offrendo così una preziosa chance a nuove promesse o a tenniste in cerca di un'occasione per mettersi in mostra e lasciare il segno sul prestigioso palcoscenico romano.