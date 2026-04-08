A poche ore dalla diffusione dell’entry list maschile, è stata ufficializzata anche quella del singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Tra le tenniste che hanno ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale, spiccano le azzurre Jasmine Paolini, campionessa in carica, ed Elisabetta Cocciaretto, le uniche due italiane ammesse direttamente.
Il main draw del WTA 1000 di Roma accoglie un totale di settantacinque tenniste con accesso diretto. A queste si aggiungeranno otto wild card, che saranno assegnate dagli organizzatori, dodici giocatrici che supereranno le qualificazioni e un ulteriore slot riservato a uno special exempt, ancora da definire.
Il tabellone principale e le stelle del tennis
Il formato del torneo prevede un tabellone a novantasei partecipanti. Le trentadue teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno. La competizione vedrà la presenza di tutte le prime venti tenniste del ranking WTA. Tra le più attese, la numero uno al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che cercherà la sua prima affermazione al Foro Italico. La polacca Iga Swiatek, invece, vanta già tre successi nella capitale italiana.
Le italiane e il parterre internazionale
Jasmine Paolini, forte del suo status di campionessa in carica, ed Elisabetta Cocciaretto rappresentano l’Italia in questo prestigioso evento. Il ranking WTA, aggiornato al sei aprile, conferma Jasmine Paolini all’ottavo posto, senza variazioni nelle prime dieci posizioni, un dato che rafforza ulteriormente la sua presenza diretta nel tabellone principale.
Il parterre internazionale è ricco di nomi di spicco, tra cui Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Victoria Mboko, Mirra Andreeva, Belinda Bencic, Karolina Muchova, Ekaterina Alexandrova, Linda Noskova, Naomi Osaka, Iva Jovic, Madison Keys, Clara Tauson, Diana Shnaider, Elise Mertens, Liudmila Samsonova, Anna Kalinskaya, Jelena Ostapenko, Marie Bouzkova, Leylah Fernandez, Emma Navarro, Marta Kostyuk, Emma Raducanu, Sorana Cirstea, Maya Joint, Cristina Bucsa, Xinyu Wang, Jaqueline Cristian, Sara Bejlek, Hailey Baptiste, Ann Li, Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Magdalena Frech, Lois Boisson, Karolina Pliskova, Janice Tjen, Katerina Siniakova, Peyton Stearns, Marketa Vondrousova, Alexandra Eala, Jessica Bouzas Maneiro, McCartney Kessler, Dayana Yastremska, Tereza Valentova, Laura Siegemund, Barbora Krejcikova, Yuliia Starodubtseva, Sonay Kartal, Magda Linette, Talia Gibson, Antonia Ruzic, Varvara Gracheva, Elsa Jacquemot, Veronika Kudermetova, Tatjana Maria, Katie Boulter, Anna Bondar, Shuai Zhang, Anastasia Zakharova, Sofia Kenin, Beatriz Haddad Maia, Oleksandra Oliynykova, Caty McNally, Daria Kasatkina, Panna Udvardy, Kamilla Rakhimova, Oksana Selekhmeteva e Yulia Putintseva.
È stato inoltre diffuso l’elenco delle alternate, tenniste pronte a subentrare in caso di ritiri. Tra queste figurano Eva Lys, Zeynep Sonmez, Petra Marcinko, Solana Sierra, Viktoríja Golubić, Kimberley Birrell, Camila Osorio, Renata Zarazua, Irina‑Camelia Begu, Ajla Tomljanović, Moyuka Uchijima, Ella Seidel, Sara Sorribes Tormo, Emiliana Arango ed Elena‑Gabriela Ruse.