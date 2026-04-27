Intesa Sanpaolo ha formalizzato oggi, 27 aprile 2026, da Torino, il rinnovo del proprio sostegno alle Nitto ATP Finals, consolidando il ruolo di Host Partner per il quinquennio 2026‑2030.

Un impegno tra sport, inclusione e giovani

Il rinnovo dell'accordo scaturisce dagli eccellenti risultati ottenuti da uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale. Questi successi si misurano in termini di valore diffuso, ampia visibilità e significative ricadute economiche e sociali, oltre al notevole fermento che le Nitto ATP Finals hanno generato per il tennis a Torino e in tutta Italia.

Nelle edizioni precedenti, Intesa Sanpaolo ha animato un ricco programma di iniziative all'interno del Fan Village. Lo stand di Isybank, in particolare, ha ospitato incontri con figure di spicco come Jasmine Paolini, Jacopo Vasamì, Lorenzo Luporini e Vittorio Brumotti. Un'altra iniziativa di successo è stata la Ball Person Academy, supportata fin dalla prima edizione, che ha formato numerosi giovani raccattapalle. Le esibizioni di tennis in carrozzina hanno inoltre sottolineato l'impegno per l'inclusione e la partecipazione attiva.

Ricerca, territorio e futuro del tennis

L’iniziativa “Un Ace per la ricerca” ha rappresentato un pilastro fondamentale, consentendo di devolvere oltre 453 mila euro in cinque anni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Questo significativo contributo è stato reso possibile grazie a donazioni correlate ai punti realizzati in battuta e a una raccolta fondi attiva sulla piattaforma di crowdfunding del Gruppo, Forfunding.it.

La banca ha anche accolto numerosi ospiti nella Lounge all’Inalpi Arena e ha supportato tornei di rilievo come il Trofeo della Mole 2.0, un evento internazionale dedicato al tennis in carrozzina. È stato inoltre riconfermato il sostegno al circuito giovanile 2026 Junior Next Gen, le cui finali si svolgeranno proprio a Torino.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha ribadito la sua ferma intenzione di contribuire attivamente al successo della manifestazione per i prossimi cinque anni. L'impegno si concretizzerà attraverso la messa a disposizione di risorse e competenze strategiche, in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

Impatto sul territorio e promozione dello sport

La partnership tra Intesa Sanpaolo e le Nitto ATP Finals si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio torinese e del tennis italiano. L'obiettivo primario è promuovere lo sport come un potente strumento di coesione sociale e di sviluppo economico.