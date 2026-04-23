Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, ha avanzato alla Fifa la proposta di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali del 2026. L’evento sportivo è in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questa iniziativa sarebbe motivata anche dal desiderio di ricucire i rapporti tra l'ex presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Le relazioni si sarebbero incrinati dopo gli attacchi di Trump al Papa in relazione alla guerra in Iran.

La proposta di Zampolli

Zampolli ha confermato di aver suggerito sia a Trump che a Gianni Infantino, presidente della Fifa, l'idea di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali.

Ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione”. Questa dichiarazione sottolinea la convinzione nel valore sportivo dell'Italia e nella sua storia vincente.

Contesto e posizioni ufficiali

La proposta di Zampolli si inserisce in un quadro di forte tensione geopolitica. L’Iran ha espresso l’intenzione di partecipare al torneo, ma ha anche sollevato dubbi sulla sicurezza dei propri atleti negli Stati Uniti. La Fifa, dal canto suo, ha finora confermato la partecipazione dell’Iran secondo il calendario stabilito. L'iniziativa di Zampolli è stata presentata direttamente a Gianni Infantino e a Trump, evidenziando il pedigree sportivo dell'Italia come giustificazione per l'inclusione. L'obiettivo secondario rimane quello di sanare le divergenze tra il presidente americano e la premier italiana, sorte a seguito delle critiche di Trump al Papa.