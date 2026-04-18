L'Irlanda ha dominato l'Italia con un netto 26-5 al Dexcom Stadium di Galway, in occasione della seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, lasciando poco spazio alle Azzurre che, pur mostrando determinazione iniziale, hanno ceduto progressivamente nel corso della partita.

La cronaca del match: un primo tempo con lampi azzurri, poi il dominio irlandese

L'incontro è iniziato con un'Italia che ha cercato di imporre il proprio gioco, ma è stata l'Irlanda a sbloccare il risultato.

Al sesto minuto, dopo un fallo azzurro, Emily Lane ha schiacciato la prima meta, prontamente trasformata da Dannah O’Brien, portando il punteggio sul 7-0. Le Azzurre hanno dimostrato una pronta capacità di reazione, costruendo una maul efficace che ha permesso a Vittoria Vecchini di realizzare la meta del momentaneo 7-5. La trasformazione, tentata da Stevanin, non è andata a buon fine, lasciando il divario invariato. Tuttavia, la risposta irlandese non si è fatta attendere: con una maul quasi identica, Wafer ha schiacciato la seconda meta, nuovamente trasformata da O’Brien, portando il punteggio sul 14-5. Poco dopo, l'Irlanda ha ulteriormente allungato con la terza meta, siglata da Béibhinn Parsons e trasformata da O’Brien (21-5).

La quarta e ultima meta irlandese del primo tempo è stata opera di Robyn O’Connor, che ha fissato il punteggio sul 26-5 prima dell'intervallo, sebbene la trasformazione non sia stata realizzata.

Analisi della prestazione italiana: errori e difficoltà offensive

La squadra italiana ha pagato a caro prezzo una serie di errori in fase di possesso palla e una marcata difficoltà nel costruire azioni offensive incisive. Questo ha concesso troppi palloni e opportunità all'Irlanda, che ha saputo capitalizzare al meglio ogni occasione. La difesa azzurra, che aveva mostrato una certa tenuta nel primo tempo, ha faticato a contenere l'offensiva irlandese nella ripresa, permettendo alle padrone di casa di consolidare il proprio vantaggio.

La meta di Vittoria Vecchini è rimasta l'unico vero lampo offensivo per le Azzurre, che non sono riuscite a trovare la necessaria continuità nel proprio gioco per impensierire seriamente le avversarie.

Le formazioni scese in campo

Per l'Italia, le giocatrici scese in campo erano: Vittoria Ostuni Minuzzi (15), Gaia Buso (14), Alyssa D’Incà (13), Sara Mannini (12), Aura Muzzo (11), Emma Stevanin (10), Sofia Stefan (9), Elisa Giordano (8), Alissa Ranuccini (7), Francesca Sgorbini (6), Elettra Costantini (5), Valeria Fedrighi (4), Alessia Pilani (3), Vittoria Vecchini (2), Gaia Maris (1). A disposizione per eventuali sostituzioni c'erano: Chiara Cheli, Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Beatrice Veronese, Alia Bitonci, Veronica Madia, Michela Sillari.

Il contesto del torneo e la necessità di una reazione

Questa sconfitta giunge dopo un'altra battuta d'arresto per le Azzurre contro la Francia, evidenziando la necessità di una reazione immediata. Sebbene il primo tempo avesse mostrato segnali positivi, la ripresa ha messo in luce limiti nella gestione del gioco e nella tenuta fisica della squadra. Per restare competitive nel Sei Nazioni femminile 2026, è fondamentale un cambio di rotta. Il torneo, giunto alla sua venticinquesima edizione e noto per motivi di sponsorizzazione come Women’s Guinness Six Nations Championship, vede confrontarsi le nazionali di Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles, Scozia e Italia. La competizione si svolge con la formula del girone all’italiana, prevedendo gare di sola andata. Tutte le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento del campionato.