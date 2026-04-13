Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, evento in programma a Gaborone (Botswana) da sabato 2 a domenica 3 maggio. La spedizione azzurra, composta da trenta atleti, parte con l’obiettivo primario di centrare la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.

Assenze di rilievo e la guida di Zaynab Dosso

La squadra italiana sarà presente in cinque delle sei gare previste, con l’unica eccezione della 4×400 maschile. Tra le defezioni più rilevanti figurano nomi di spicco della velocità italiana come Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, tutti assenti nonostante il loro peso specifico.

In questo contesto, spicca la presenza di Zaynab Dosso, fresca campionessa iridata indoor dei 60 metri, chiamata a guidare la 4×100 femminile.

La composizione dei quartetti azzurri

Per la 4×100 maschile e mista sono stati convocati Chituru Ali, Andrea Bernardi, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Eduardo Longobardi, Paolo Messina, Diego Nappi, Filippo Randazzo e Junior Tardioli. Nella 4×100 femminile e mista, invece, figurano Gaya Bertello, Margherita Castellani, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Irene Siragusa ed Elisa Valensin.

Per le staffette 4×400 e 4×400 mista sono state convocate Ilaria Accame, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Sara Cirillo, Eloisa Coiro, Alice Mangione, Anna Polinari e Virginia Troiani.

Nel quartetto maschile della 4×400 mista, invece, ci saranno Vladimir Aceti, Vanni Picco Akwannor, Lorenzo Benati e Destiny Omodia.

Obiettivi e percorsi di qualificazione

Le World Relays assegnano dodici posti diretti per i Mondiali 2027, mentre i restanti quattro saranno decisi in base ai migliori tempi stagionali. Inoltre, per le staffette miste (4×100 e 4×400), sono previsti sei pass diretti per l’Ultimate Championship di Budapest (11–13 settembre), con altri due posti assegnati tramite le top list 2026.

Strategia e prospettive future

L’Italia ha già affrontato in passato situazioni simili di rinnovamento nelle staffette, puntando su giovani emergenti in assenza dei campioni consolidati. Questo approccio ha spesso portato a risultati sorprendenti, grazie alla freschezza atletica e alla motivazione dei nuovi innesti.