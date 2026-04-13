La Nazionale italiana di calcio femminile affronta domani, alle 18:15 a Leskovac, in Serbia, una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo la sconfitta con la Svezia e il pareggio con la Danimarca, la squadra di Andrea Soncin necessita di una vittoria. Questo risultato è indispensabile per mantenere vive le speranze di una qualificazione diretta, evitando il doppio spareggio.

Le dichiarazioni del CT Andrea Soncin

Alla vigilia, il CT Andrea Soncin ha sottolineato la rilevanza del momento: “È normale che tutto ciò che sta succedendo in questo momento storico al calcio italiano ci chiama in causa”.

Ha aggiunto che “ci vorrà solidità e grande attenzione; tanta anima e tanto cuore”, evidenziando l'approccio emotivo e tattico. Soncin ha poi rimarcato la meticolosa preparazione: “Stiamo curando tutti i dettagli per prepararci al meglio alla partita: siamo concentrate sul nostro percorso”, confermando l'impegno del gruppo.

La visione della capitana Cristiana Girelli

La capitana Cristiana Girelli ha condiviso il senso di responsabilità della squadra: “La pressione è un privilegio, perché è una responsabilità, qualcosa che ti tiene vivo e che ti fa dare qualcosa in più. Personalmente la pressione mi è sempre piaciuta: significa che quello che fai conta veramente tanto”. Girelli ha poi delineato la strategia: “Serviranno cuore e grinta… dobbiamo essere consapevoli che vincendo tutte e quattro le partite che ci rimangono possiamo andare direttamente al Mondiale: non è presunzione ma consapevolezza.

Credo che questa squadra possa farcela”, infondendo fiducia.

Dettagli del match e l'avversaria Serbia

L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2. La Serbia, avversaria di giornata, è una formazione organizzata e ben strutturata, con idee di gioco precise. Nonostante le sue qualità, l'Italia è determinata a tornare alla vittoria, come evidenziato da Girelli: “ci manca il sapore del successo”.

Il percorso e i precedenti storici

Per la Nazionale italiana, i tre punti sono cruciali per le ambizioni di qualificazione diretta al Mondiale 2027, evitando gli spareggi. L'appuntamento è domani alle 18:15 a Leskovac. Tra le convocate figurano Aurora Galli, Margot Shore, Caterina Ambrosi e Agnese Bonfantini, tornate dopo otto mesi.

La Serbia, 33ª nel ranking FIFA, ha mostrato le sue qualità con un ottimo percorso in Nations League e risultati incoraggianti nelle qualificazioni. I precedenti risalgono a oltre vent'anni fa, con l'Italia vincente in quattro confronti (23 reti fatte, una subita), a testimonianza di una netta superiorità passata.