L'Italia femminile di rugby si prepara a un debutto di fuoco nel Sei Nazioni 2026, affrontando la temibile Francia nella prima giornata del torneo. L'appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 13.25 allo Stade des Alpes di Grenoble, dove le Azzurre, guidate dal commissario tecnico Fabio Roselli, cercheranno di imporre il proprio gioco contro una formazione transalpina che inaugura una nuova era tecnica sotto la guida di François Ratier. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, promettendo uno scontro avvincente fin dal fischio d'inizio.

Le Azzurre di Roselli: tra esperienza e nuove energie

Il CT Fabio Roselli ha optato per un XV iniziale solido e collaudato, puntando sulla continuità e sull'esperienza delle sue atlete. In prima linea, la mischia italiana potrà contare sulla forza di Turani, Vecchini e Pilani, mentre la seconda linea sarà composta da Fedrighi e Duca, garanzia di stabilità e potenza. La terza linea vedrà in campo la capitana Elisa Giordano, affiancata da Sgorbini e Ranuccini, un reparto dinamico e capace di incidere in ogni fase del gioco. La mediana sarà gestita dalla coppia Bitonci e Madia, con Mannini e D’Incà a formare la coppia di centri, pronti a creare varchi nella difesa avversaria. Il triangolo allargato, infine, sarà affidato a Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi, per un attacco versatile e pericoloso.

La panchina riserva anche delle novità, con due esordienti pronte a subentrare: la tallonatrice Chiara Cheli e la seconda linea Elettra Costantini, che si uniranno a giocatrici di valore come Gaia Maris, Vittoria Zanette, Beatrice Veronese, Sofia Stefan, Emma Stevanin e Gaia Buso, completando una rosa profonda e competitiva.

La Francia di Ratier: un nuovo corso tra conferme e debutti

Dall'altra parte del campo, la Francia si presenta con una formazione che riflette il nuovo corso tecnico inaugurato dal CT François Ratier. La squadra transalpina schiera un interessante mix di esperienza e volti nuovi, con l'obiettivo di imprimere fin da subito un'identità chiara al proprio gioco. Tra le titolari, spiccano nomi di rilievo come Pauline Bourdon‑Sansus e la capitana Manae Feleu, atlete di comprovata esperienza internazionale.

Accanto a loro, ben sei esordienti faranno il loro debutto nel prestigioso torneo, con tre di queste che partiranno direttamente dal primo minuto, a testimonianza della volontà di rinnovamento e di dare spazio a nuove promesse. Questo approccio mira a combinare la solidità delle giocatrici più affermate con l'energia e la freschezza delle nuove leve, cercando di costruire una squadra capace di dominare il campo.

La posta in gioco: rilancio e ambizioni

Questo match inaugurale del Sei Nazioni 2026 assume un'importanza cruciale per entrambe le nazionali. Sia l'Italia che la Francia arrivano a questo appuntamento dopo un Mondiale al di sotto delle aspettative, e vedono in questo torneo l'occasione per un deciso rilancio delle proprie ambizioni.

Le Azzurre punteranno sulla coesione del gruppo e sulla riconosciuta solidità fisica per arginare la velocità e l'atletismo delle francesi, che, sulla carta, partono con i favori del pronostico. Sarà una sfida tattica e fisica, dove la capacità di resistere alla pressione e di sfruttare ogni occasione sarà determinante. Per l'Italia, mantenere alta la concentrazione e capitalizzare le proprie forze sarà fondamentale per tentare di sorprendere le padrone di casa e iniziare il torneo con il piede giusto.

Dove seguire la partita: TV e streaming

Per tutti gli appassionati di rugby, la partita tra Francia e Italia sarà ampiamente coperta dai media. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva su Sky Sport Arena, canale di riferimento per gli eventi sportivi.

Inoltre, per chi preferisce lo streaming, la sfida sarà disponibile sulla piattaforma NOW, garantendo flessibilità e accessibilità. Per non perdere neanche un'azione, sarà offerta anche una diretta testuale con aggiornamenti costanti, permettendo di seguire ogni fase del match in tempo reale e vivere tutte le emozioni di questo importante debutto nel Sei Nazioni femminile 2026.