Il Blue Team di hockey su ghiaccio prosegue la preparazione per i Mondiali di Top Division 2026 in Svizzera (maggio). Dopo il ko 3-2 all’overtime contro l’Austria, la nazionale affronterà due amichevoli contro la Francia ad Angers: sabato 25 aprile (ore 20:00) e domenica 26 aprile (ore 16:30). L’head coach Jukka Jalonen ha ufficializzato i 26 convocati.

Tra i selezionati figura l’attaccante Alessandro Segafredo, ventunenne di Asiago (Lions di Zurigo), già azzurro e partecipante alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Convocati Blue Team

Portieri: Davide Fadani (Kloten/Svizzera), Colin Furlong (Rittner Buam).

Difensori: Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera), Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregorio Gios (HC Asiago), Gabriel Nitz (HC Bressanone), Dominik Obexer (HC Bressanone), Kris Pietroniro (SG Cortina), Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca), Filippo Rigoni (HC Asiago), Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania). Attaccanti: Matthew Bradley (HC Bolzano), Davide Conci (Broncos Vipiteno), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera), Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano), Fabian Gschliesser (Broncos Vipiteno), Luca Frigo (HC Bolzano), Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Bryce Misley (HC Bolzano), Nicholas Porco (HC Asiago), Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania), Filippo Rigoni (HC Asiago), Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera), Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera).

Preparazione e impegni

Il gruppo azzurro si è ritrovato a Bolzano per allenamenti (lunedì-mercoledì), partendo poi da Bergamo per la Francia. Le sfide contro i transalpini sono un importante banco di prova, primo confronto dal 14 dicembre (sconfitta 2-1 a Budapest nell’European Cup of Nations). Dopo la Francia, il Blue Team affronterà quattro incontri con la Gran Bretagna (due in trasferta, due in casa). Questo periodo è cruciale per affinare l’intesa del gruppo e valutare i giocatori per i Mondiali. L’inserimento di Segafredo aggiunge qualità e profondità al roster.