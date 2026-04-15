L'Italia si appresta a tornare sulla scena internazionale del ciclismo su pista, partecipando alla seconda tappa della Coppa del Mondo, che si terrà a Hong Kong dal 17 al 19 aprile. Dopo aver dimostrato la propria forza con un bilancio positivo ai campionati continentali di febbraio a Konya, dove ha conquistato due medaglie d’argento e quattro di bronzo, la nazionale azzurra punta ora a riconfermarsi ai vertici del panorama mondiale.

La spedizione italiana, che aveva dovuto rinunciare alla prima tappa di Perth a causa di una complessa situazione internazionale, si presenta nell'ex colonia britannica con rinnovate ambizioni.

Tra le atlete di punta, l'attenzione è rivolta a Miriam Vece, già medaglia d'argento continentale nel chilometro da fermo, e al consolidato duo composto da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, vincitrici dell'oro olimpico nella Madison a Parigi 2024. Grande curiosità circonda anche la formazione del quartetto dell’inseguimento a squadre femminile, una disciplina in cui le azzurre hanno storicamente mantenuto un ruolo di assoluto rilievo a livello globale.

Le formazioni azzurre in gara

Nel settore femminile, la squadra schiera il quartetto titolare di endurance, composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Linda Sanarini subentra a Federica Venturelli, assente per motivi di salute, mentre Elisa Balsamo non prenderà parte alla competizione a causa di impegni concomitanti con la sua squadra a Gent.

Per quanto riguarda il settore maschile, gli occhi sono puntati su Mattia Predomo, Stefano Minuta e Giulio Bianchi, freschi vincitori del bronzo europeo nella velocità. I riferimenti per il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile saranno invece Francesco Lamon ed Etienne Grimod, atleti su cui l'Italia ripone grandi speranze per un piazzamento di prestigio.

La squadra maschile dedicata all'endurance include anche Christian Fantini, Matteo Fiorin e Niccolò Galli. L'obiettivo per questo gruppo è quello di sviluppare nuove alternative al quartetto che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo, in vista dell'appuntamento di Los Angeles 2028. Nella disciplina della velocità maschile, oltre ai già citati Predomo e Minuta, sono stati convocati anche Matteo Bianchi e Stefano Moro, completando una formazione competitiva.

Il calendario delle competizioni

Il programma dettagliato della tappa di Hong Kong si aprirà venerdì 17 aprile con le sessioni di qualificazione e i primi turni delle prove di inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Si svolgeranno inoltre le gare di sprint a squadre e le qualificazioni per l'eliminazione. La giornata di sabato 18 aprile sarà caratterizzata dalle qualificazioni dello sprint femminile, dall'omnium maschile, dalle semifinali e finali dello sprint femminile e dalla finale della madison femminile. La conclusione dell'evento, domenica 19 aprile, vedrà le qualificazioni dello sprint maschile, l'omnium femminile e le attese finali delle principali discipline in programma.

L'Italia affronta questa tappa della Coppa del Mondo con la ferma intenzione di confermare la propria elevata competitività, sia nelle prove di squadra che nelle sfide individuali.

Le prestazioni degli atleti azzurri saranno monitorate con particolare attenzione, non solo per valutare la crescita dei talenti emergenti, ma anche per confermare la solidità e l'esperienza dei gruppi già affermati. L'obiettivo primario è quello di essere protagonisti assoluti e di conquistare risultati significativi in tutte le specialità, ribadendo la posizione di eccellenza del ciclismo su pista italiano nel panorama internazionale.