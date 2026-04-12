La Federazione Italiana Taekwondo si afferma al vertice mondiale, conquistando il primo posto tra ben 215 federazioni nazionali. Con un impressionante punteggio di 80,5 su 100, l’Italia si posiziona in cima al ranking stilato dalla World Taekwondo, un risultato che testimonia l’eccellenza del sistema italiano non solo nelle competizioni sportive, ma anche nel suo modello organizzativo e istituzionale complessivo.

Questo prestigioso ranking si basa su cinque aree di valutazione fondamentali: Governance, Participation, Performance, Events e Sustainability.

Un approccio olistico che ha permesso all’Italia di superare nazioni di grande tradizione nel taekwondo. Dietro l’Italia, infatti, si collocano potenze sportive come Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud, a conferma della straordinarietà del primato raggiunto.

“Sono felice per tutto il movimento del taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico”, ha dichiarato il presidente federale Angelo Cito. Il presidente ha inoltre espresso gratitudine al Ministero dello Sport, a Sport e Salute e al CONI per il costante supporto garantito, elementi cruciali per il successo della federazione.

Il riconoscimento al sistema Italia

Il primato mondiale ottenuto dall’Italia non è unicamente il frutto delle performance agonistiche degli atleti, bensì riflette un equilibrio virtuoso e strategico tra una governance efficace, un’ampia e capillare partecipazione a tutti i livelli, risultati sportivi di alto profilo, un’attenta organizzazione di eventi e una visione orientata alla sostenibilità. Questo modello integrato e ben strutturato ha permesso alla Fita di emergere con forza su scala globale, distinguendosi per la sua completezza e lungimiranza.

Il ruolo dell'Italia nel Taekwondo internazionale

La crescita del taekwondo italiano nel panorama internazionale è un processo consolidato. Già nella precedente assemblea generale della World Taekwondo, svoltasi a Wuxi alla vigilia dei Mondiali 2025, il presidente Angelo Cito era stato rieletto nell’esecutivo della federazione internazionale.

In quell’occasione, Cito aveva ottenuto ben 87 voti, uno dei risultati più alti per l’ingresso nel massimo organo di governo mondiale del taekwondo.

In quella fase, la Fita si classificava al secondo posto nel ranking delle federazioni nazionali, subito dietro agli Stati Uniti e precedendo Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud. Questo dato storico conferma la costante progressione e l’influenza crescente dell’Italia nel panorama mondiale del taekwondo, sia in termini di governance che di peso istituzionale, culminata ora con l’attuale primato assoluto.