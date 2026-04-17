La serata di giovedì 16 aprile 2026 ha segnato la definitiva conclusione della stagione europea per le squadre di calcio italiane. Con le eliminazioni del Bologna dall'Europa League e della Fiorentina dalla Conference League, il calcio del Bel Paese si ritrova, infatti, senza alcun rappresentante nelle semifinali di tutte e tre le principali competizioni continentali per club. Un epilogo amaro che chiude anzitempo il cammino italiano nelle coppe.

Il Bologna travolto dall'Aston Villa in Europa League

Il Bologna non è riuscito a portare a termine la difficile impresa di ribaltare il risultato dell'andata.

Dopo la sconfitta casalinga per 3-1 subita nella prima sfida, la squadra emiliana ha affrontato l'Aston Villa in trasferta, dove ha subito un pesante 4-0. Questo risultato ha fissato il punteggio complessivo del doppio confronto su un severo 7-1, sancendo l'inequivocabile uscita del Bologna dall'Europa League e ponendo fine al suo percorso continentale.

La Fiorentina saluta la Conference League nonostante la vittoria

Anche la Fiorentina ha visto concludersi il proprio cammino europeo, uscendo dalla Conference League. La formazione viola, che partiva da un pesante 0-3 subito all'andata in Inghilterra contro il Crystal Palace, non è riuscita a completare la rimonta. Nonostante una vittoria per 2-1 tra le mura amiche dello stadio Franchi, ottenuta grazie ai gol di Guðmundsson su rigore e di Ndour, il successo di misura non è stato sufficiente.

Il risultato aggregato di 4-2 ha premiato gli inglesi, decretando l'eliminazione della squadra toscana dalla competizione.

Il quadro delle semifinali europee senza squadre italiane

Con le recenti eliminazioni di Bologna e Fiorentina, l'Italia si trova senza alcuna squadra nelle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League. Il quadro delle semifinali di Europa League prevede le sfide tra il Braga e il Friburgo, e tra il Nottingham e l'Aston Villa. Per quanto riguarda la Conference League, le semifinali vedranno affrontarsi lo Shakhtar Donetsk contro il Crystal Palace, e lo Strasburgo contro il Rayo Vallecano, completando così il tabellone delle fasi finali senza rappresentanti del calcio italiano.

Le speranze di un proseguimento del cammino italiano nelle coppe si sono definitivamente spente nella serata del 16 aprile 2026. Il Bologna, con un deficit di 1-3 dall'andata, ha visto la qualificazione compromessa dalla netta sconfitta per 4-0in trasferta, portando il totale del doppio confronto a un inequivocabile 7-1. Parallelamente, la Fiorentina, di fronte a un compito arduo dopo lo 0-3 subito all'andata contro il Crystal Palace, non ha concretizzato la rimonta nonostante la vittoria per 2-1 al Franchi. Il 4-2 complessivo ha confermato l'accesso degli inglesi alle semifinali di Conference League, lasciando l'Italia a guardare le fasi decisive delle competizioni europee.