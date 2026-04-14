Le Azzurre della Nazionale italiana femminile si preparano a scendere in campo martedì 14 aprile, con fischio d'inizio fissato per le ore 18.15. La sfida si terrà al Dubocica Stadium di Leskovac, dove l'Italia affronterà la Serbia in un incontro valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Questo match assume un'importanza fondamentale per il percorso delle italiane, che arrivano da un periodo difficile, caratterizzato da una sconfitta e un pareggio nelle prime due gare del girone. La posta in gioco è alta e l'imperativo è chiaro: "non possiamo più sbagliare", un monito che risuona con forza e determina l'approccio alla partita.

La situazione attuale nel girone di qualificazione

Sia l'Italia che la Serbia si presentano a questo scontro diretto con un solo punto all'attivo, occupando le ultime posizioni del girone A1 della Lega A. Le Azzurre hanno finora pareggiato con la Danimarca e perso contro la Svezia, risultati che hanno complicato l'inizio del loro cammino. La Serbia, dal canto suo, ha ottenuto un punto pareggiando con la Svezia, ma ha poi subito una sconfitta contro la Danimarca. La classifica provvisoria vede la Svezia e la Danimarca in testa, entrambe a quota quattro punti, distanziando le due formazioni che si affronteranno a Leskovac. Questa configurazione rende la partita odierna un vero e proprio snodo cruciale per le ambizioni di entrambe le nazionali, che cercano disperatamente di rientrare nella corsa per la qualificazione.

L'obiettivo del primo posto e la qualificazione diretta

Il confronto con la Serbia rappresenta un momento chiave per le Azzurre, le quali sono chiamate a invertire la rotta e a dimostrare la propria forza per non compromettere l'obiettivo primario: conquistare il primo posto nel girone. Questo piazzamento, infatti, è l'unico che garantisce la qualificazione diretta al prestigioso Mondiale in Brasile. La pressione è palpabile e la necessità di ottenere un risultato positivo è massima, come ribadito dal motto che accompagna la squadra: "le Azzurre non possono più sbagliare". Ogni azione, ogni minuto di gioco sarà determinante per mantenere vive le speranze di accedere direttamente alla rassegna iridata, evitando percorsi più complessi e insidiosi.

Il calendario e le prossime sfide decisive

La partita tra Serbia e Italia, valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali femminili 2027, è fissata per martedì 14 aprile alle ore 18.15. Nello stesso giorno, in contemporanea alle 19.00, si svolgerà un altro incontro di grande interesse per il girone: le attuali capoliste, Svezia e Danimarca, si affronteranno in una sfida che potrebbe ulteriormente delineare gli equilibri della classifica. Il calendario delle prossime gare prevede poi impegni altrettanto importanti per le due nazionali. L'Italia scenderà nuovamente in campo il 18 aprile per affrontare la Danimarca, mentre la Serbia sarà impegnata in un confronto diretto con la Svezia. Questi appuntamenti successivi saranno decisivi per definire le posizioni finali del girone e per stabilire quali squadre avranno le migliori possibilità di avanzare nel percorso di qualificazione.