Il cammino del Settebello nella Division I della World Cup 2026 di pallanuoto maschile prende il via con una sfida di grande prestigio contro la Spagna. L'incontro, in programma ad Alessandropoli e valido per la prima giornata del girone B, rappresenta subito un banco di prova impegnativo per la nazionale italiana. La squadra, reduce dal quarto posto conseguito nella recente rassegna continentale di Belgrado, ha come obiettivo immediato quello di chiudere la competizione tra le prime cinque. Questo risultato garantirebbe l'accesso alla Final Eight di Sydney, prevista dal 22 al 26 luglio, un passaggio indispensabile per arricchire il bagaglio esperienziale del gruppo e puntare, sul medio termine, a riportare l'Italia ai massimi livelli della pallanuoto internazionale.

Rispetto alla spedizione in terra serba, il roster azzurro presenta quattro novità significative. Sono assenti Francesco Condemi, costretto al forfait da un infortunio alla mano, Francesco De Michelis e Mattia Antonucci. Tornano in gruppo, dopo diversi mesi, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella, mentre Stefano Guerrato ed Eduardo Campopiano fanno il loro debutto assoluto con la calottina azzurra. La presenza di giovani talenti e il ritorno di elementi di esperienza sono considerati passaggi fondamentali per la crescita della squadra in vista degli appuntamenti futuri.

La Spagna: campioni in carica con un mix di esperienza e talento

La Spagna, guidata dal tecnico David Martin, si presenta come una formazione solida e competitiva, capace di miscelare in maniera esemplare esperienza, leadership e talento dei giovani.

Nonostante l'assenza della stella Perrone, il gruppo iberico può contare su giocatori di spicco. Tra questi figurano il portiere Unai Aguirre, il fuoriclasse della Pro Recco Alvaro Granados e il talento cristallino dell'attaccante del Barceloneta Bernat Sanahuja. La squadra, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno, sarà ulteriormente stimolata dal desiderio di difendere il trofeo e di confermarsi ai vertici dei grandi eventi internazionali.

Il match tra Italia e Spagna è fissato per le ore 14.30 e costituisce la seconda partita del programma del girone B. Nel medesimo raggruppamento, la nazionale italiana dovrà affrontare nei giorni successivi anche Croazia e Stati Uniti, in una fase a gironi che si preannuncia particolarmente competitiva e ricca di sfide decisive per il prosieguo della competizione.

Copertura del match e calendario della Division I

La partita tra Italia e Spagna non godrà di una copertura televisiva tradizionale. Tuttavia, sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming attraverso la piattaforma Recast TV. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile una diretta live testuale su OA Sport. La Division I della World Cup 2026 di pallanuoto maschile si svolge dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli, in Grecia, e vede impegnate alcune delle migliori nazionali mondiali. Per il Settebello, la qualificazione alla Final Eight rappresenta un passaggio cruciale per consolidare il percorso di crescita e ambire a un ruolo da protagonista nel panorama internazionale.