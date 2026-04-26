L'Italia ha trionfato nella quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la prestigiosa regata internazionale che onora lo storico presidente federale. La Nazionale azzurra ha conquistato la vittoria con un totale di 89 punti, accumulati nelle 43 finali disputate tra sabato e domenica, superando così il primo banco di prova stagionale. Sotto la guida del direttore tecnico Antonio Colamonici, l'Italia ha preceduto la Grecia, classificatasi seconda con 43 punti, e la Francia, terza con 21 punti.

Prestazioni di rilievo e conferme azzurre

Tra le prestazioni di rilievo, il quattro di coppia maschile, composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ha dominato la propria gara.

Gli azzurri si sono imposti con un ampio margine sulla Repubblica Ceca, mantenendo la testa della corsa fin dalle prime battute.

Il campione europeo Under 23 Marco Selva ha replicato il podio nel doppio maschile. Dopo il bronzo ottenuto il giorno precedente, Selva ha conquistato un altro terzo posto, questa volta in coppia con Niels Torre, superando la Francia per soli dieci centesimi.

Nel singolo femminile, Alice Codato si è confermata tra le atlete di punta, classificandosi terza a un solo secondo dall'ucraina Kateryna Dudchenko, dopo l'argento del giorno precedente. Anche il doppio femminile ha visto un miglioramento, con Clara Guerra e Alice Gnatta che hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Un ulteriore bronzo è arrivato dal quattro di coppia femminile, formato da Codato, Gnatta e Guerra, affiancate dall'Under 19 Alizee Ribolzi, che ha chiuso alle spalle di Francia e Repubblica Ceca.

Successi anche nelle gare a squadre e categorie giovanili

Nel quattro senza maschile, Matteo Lodo e Giovanni Codato, già vincitori nel due senza, hanno gareggiato con Nunzio Di Colandrea e Salvatore Manfrecola. Il loro equipaggio ha ridotto il distacco dalla Francia a soli ventisette centesimi, rispetto ai tre secondi e tre decimi del giorno precedente.

L'otto maschile ha conquistato il primo posto con l'equipaggio composto da Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

Hanno preceduto un secondo equipaggio azzurro, formato da Francesco Pallozzi, Giovanni Abagnale, Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Davide Verità, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprina e Alessandro Bonamoneta, con Lorenzo Tronconi al timone.

Tra gli Under 23, l'equipaggio dell'otto maschile, con Virgilio Sorrentino, Davide Todeschini, Marco Gilardoni, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Filippo Angella, Tancredi Mancuso e Matteo Pozzobon, e Ilaria Colombo al timone, ha ottenuto il terzo posto.

Nel due senza maschile Under 23, Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari hanno conquistato la medaglia d'oro, respingendo l'attacco della Turchia per soli sette centesimi negli ultimi metri di gara.

Il quattro senza femminile ha visto il successo di Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi, che hanno preceduto l'equipaggio Under 23 composto da Sara Lisi, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella.

L'otto femminile ha visto la vittoria di Merlini, Mondelli, Terrazzi e Pelacchi, affiancate dalle Under 19 Letizia Martorana e Carolina Cassani, dall'Under 23 Sofia Ascalone e da Linda De Flippis. Hanno superato l'equipaggio composto da Lucrezia Monaci, Alessandra Grasselli, Giorgia Canale, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Marta Ravizza, Sara Lisi e Giorgia Sciattella, con Morgana Maroni al timone.

Nel due senza femminile, l'argento è andato a Sofia Ascalone e Linda De Filippis, mentre il bronzo è stato conquistato dalle Under 23 Marta Ravizza e Giorgia Canale. Per la categoria Pesi Leggeri, Luca Borgonovo ha ottenuto la sua seconda affermazione nel singolo maschile, e nel doppio hanno trionfato Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo, precedendo Christian Milano ed Elio Colombrino.

La cerimonia di premiazione ha visto il vicepresidente federale Fabrizio Quaglino ricevere il Trofeo Fondazione Carit, a nome della Nazionale, dalle mani del presidente Emiliano Strinati. Stefano De Spirito, area manager Divisione Marine Suzuki, ha premiato la Grecia, mentre il vicesindaco di Terni Paolo Tagliavento ha consegnato il Trofeo Comune di Terni alla Francia.

Il Memorial Paolo d’Aloja: contesto e importanza

Giunto alla sua quarantesima edizione, il Memorial Paolo d’Aloja si conferma un appuntamento internazionale di grande rilievo nel calendario remiero. L'evento, che si tiene a Piediluco, costituisce un cruciale primo test stagionale per la Nazionale italiana, coinvolgendo sia atleti senior che giovani e offrendo un importante banco di prova in vista delle future competizioni internazionali.