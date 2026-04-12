Jannik Sinner ha trionfato al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo Carlos Alcaraz in una finale avvincente e riconquistando la vetta del ranking ATP. È il primo successo nel Principato per l'altoatesino e il terzo titolo stagionale (dopo Indian Wells e Miami) di questo livello. Il 24enne torna così numero uno al mondo, posizione ceduta allo spagnolo lo scorso novembre. Inizia la sua 67esima settimana da leader, con 160 punti di vantaggio su Alcaraz.

Al termine della partita, Sinner ha espresso grande soddisfazione: "Tornare numero uno è importante per me, ma la classifica è secondaria: sono contento di avere finalmente vinto un torneo importante su questa superficie".

Ha sottolineato la sua resilienza, avendo "insistito" e mantenuto il "giusto atteggiamento" anche "sotto di un break", definendo il trofeo "fantastico".

La Finale e i Ringraziamenti

La finale ha visto un avvio favorevole ad Alcaraz, che si è portato avanti di un break. Tuttavia, Sinner ha saputo recuperare, imponendosi nel primo set al tie-break. Nel secondo parziale, dopo uno scambio di break, l’azzurro ha preso il controllo del gioco, chiudendo il match con il punteggio di 7-6, 6-3. Il vento ha reso la sfida impegnativa. Durante la premiazione, Sinner ha ringraziato autorità, sponsor, pubblico e il suo team, elogiando Alcaraz: "Congratulazioni Carlos... incontrarti in finale è speciale".

Il Dominio nel Circuito e i Numeri della Stagione

Il successo nel Principato rafforza il dominio di Sinner nel circuito, con ventidue vittorie consecutive nei Masters 1000 e il terzo titolo stagionale. La rivalità con Carlos Alcaraz si intensifica: entrambi hanno raggiunto 66 settimane da numero uno, e Sinner lo supera nei tornei vinti. Questo trionfo sulla terra rossa conferma la sua centralità, con Alcaraz, nel panorama del tennis mondiale.