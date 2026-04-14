Il mondo degli scacchi ha un nuovo contendente al titolo mondiale: Javokhir Sindarov. Nato a Tashkent l’8 dicembre 2005, il giovane talento uzbeko si è guadagnato il diritto di sfidare l’attuale campione, l’indiano Gukesh Dommaraju, per la corona iridata. La sua qualificazione è giunta con un turno d'anticipo al prestigioso Torneo dei Candidati 2026, grazie a una patta contro l'olandese Anish Giri nel penultimo turno. La sede della sfida iridata non è ancora definita, ma l’incontro si terrà nella parte finale dell’anno.

Sindarov ha dominato il Torneo dei Candidati, svoltosi presso il Cap St Georges Hotel and Resort a Pegeia, Cipro, dal 28 marzo al 16 aprile 2026.

Fin dai primi turni, ha imposto il suo gioco contro avversari di calibro come Esipenko, Praggnanandhaa, Caruana, Nakamura e Wei Yi, accumulando un vantaggio virtualmente incolmabile già a metà del doppio round robin. Una successiva vittoria su Praggnanandhaa al decimo turno ha consolidato la sua posizione, rendendo la qualificazione certa.

L'ascesa di un prodigio degli scacchi

La carriera di Javokhir Sindarov è stata caratterizzata da una crescita costante. Divenuto Grande Maestro nel 2018, all'epoca il secondo più giovane della storia, si distinse nella World Cup 2021 eliminando Alireza Firouzja, e nel 2023 estromettendo Maxime Vachier-Lagrave. Nel 2024, superando i 2700 punti ELO al Grand Swiss, ha iniziato a vincere partite cruciali anche contro i connazionali Nodirbek Abdusattorov e Nodirbek Yakubboev, pilastri dell'Uzbekistan scacchistico.

Nel 2025, Sindarov ha conquistato la World Cup, diventando il più giovane campione dell'evento a 19 anni, 11 mesi e 18 giorni. Il suo trionfo è stato il risultato di un percorso eccezionale, che lo ha visto sconfiggere Yu Yangyi, Frederik Svane, José Martinez Alcantara, il già citato Yakubboev e, in finale, Wei Yi. Questi successi lo hanno proiettato definitivamente tra l'élite mondiale.

La sfida mondiale: Sindarov contro Gukesh

Le sue eccezionali performance nel Torneo dei Candidati lo spingono verso la quinta posizione nella classifica mondiale, con un guadagno di circa 30 punti ELO (era undicesimo prima del torneo). Si colloca ora immediatamente alle spalle di Nodirbek Abdusattorov e del trio composto da Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana.

Nel frattempo, il campione in carica, Gukesh Dommaraju, ha attraversato un periodo meno brillante, scendendo a 2732 punti ELO e posizionandosi al quindicesimo posto. Per difendere il suo titolo, Gukesh dovrà ritrovare la sua forma migliore e dimostrare di poter reggere il ritmo di Sindarov, che in questo Torneo dei Candidati ha commesso pochissimi errori, palesando una preparazione e una comprensione del gioco di altissimo livello, paragonabile a quella di Magnus Carlsen stesso. La situazione nel parallelo Torneo dei Candidati femminile resta ancora aperta.