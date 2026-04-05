I Denver Nuggets hanno superato i San Antonio Spurs per 136-134 all'overtime, in una partita dal sapore di playoff tra due dei migliori lunghi della NBA, Nikola Jokic e Victor Wembanyama. Jokic ha chiuso la gara con una prestazione dominante: 40 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, decisivo nei momenti chiave del finale.

Wembanyama ha risposto con una prova di grande spessore: 34 punti, 18 rimbalzi, 7 assist e 5 stoppate, confermando il suo impatto su ambo i lati del campo. Gli Spurs hanno guidato per gran parte dell'incontro, con un vantaggio massimo di 13 punti, ma i Nuggets sono riusciti a rimontare, grazie al tiro da tre punti e all'esperienza nei momenti cruciali.

Jokic vs Wembanyama: il duello e la rimonta

Il confronto tra Jokic e Wembanyama è stato uno dei duelli più attesi della stagione regolare NBA. Entrambi hanno gestito falli precoci, con gli staff tecnici impegnati in una vera partita a scacchi tattica. Gli Spurs hanno dominato nel pitturato, ma Denver ha risposto con un 41% da tre punti. Nel quarto periodo, Jokic ha guidato un parziale di 8-0, riportando i Nuggets in corsa, mentre Wembanyama ha difeso intensamente e segnato punti importanti.

Nei tempi supplementari, Jokic ha aperto le marcature con un jumper, seguito da una tripla di Champagnie per gli Spurs. Aaron Gordon e Cam Johnson hanno portato Denver al massimo vantaggio. Con Fox e Jokic alternatisi nel segnare canestri decisivi, è stato proprio il serbo a siglare il punto finale, confermando il suo ruolo di leader incontrastato dei Nuggets.

Impatto e dichiarazioni di Wembanyama

Questa sconfitta interrompe la striscia di undici vittorie consecutive degli Spurs, complicando la corsa al primo posto nella Western Conference, ora dipendente da risultati esterni. Per i Nuggets, la vittoria rafforza la fiducia in vista dei playoff. È stata la prima sfida stagionale di Wembanyama contro i Nuggets e di Aaron Gordon contro gli Spurs, confermando l'alto livello offensivo di entrambe le squadre, sempre oltre i 130 punti nei tre confronti stagionali.

Al termine della gara, Victor Wembanyama ha dichiarato: “My conclusion of this game is that it was good for us. It’s a real test against a team that’s actually playing for something right now.” Le sue parole sottolineano come la sfida sia stata un banco di prova importante per San Antonio, chiamata ora a reagire per mantenere vive le speranze di un piazzamento di vertice.