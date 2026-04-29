L'ex campionessa olimpica Jordyn Wieber, figura di spicco della ginnastica statunitense, ha annunciato la decisione di lasciare il ruolo di head coach della squadra di ginnastica dell’Università dell’Arkansas. La notizia, diffusa il 28 aprile 2026, segna una transizione per i Gymbacks, che saranno ora guidati da Chris Brooks, già assistant coach e marito di Wieber.

Wieber ha motivato la sua scelta con la volontà di concentrarsi sulla famiglia e su altre passioni. "Non è stata una decisione facile", ha dichiarato, evidenziando come la maternità abbia profondamente trasformato le sue priorità e il suo modo di vivere il lavoro e la vita personale.

Dopo la nascita della figlia Gigi, Wieber ha scelto di focalizzarsi sulla crescita familiare, aprendosi a nuove esperienze al di fuori della ginnastica agonistica.

L'eredità di successi di Jordyn Wieber ad Arkansas

Durante i suoi sette anni alla guida dei Gymbacks, Wieber ha portato la squadra a risultati storici: due partecipazioni ai campionati nazionali a squadre, trenta riconoscimenti All-America e quaranta All-SEC, oltre a tutti i migliori punteggi di sempre del programma su volteggio, trave e corpo libero. La sua leadership ha anche rivoluzionato l'esperienza dei tifosi, posizionando il programma tra i primi dieci a livello nazionale per media di spettatori. Ha orchestrato il trasferimento definitivo al Bud Walton Arena nel 2025 e ha stabilito nuovi record di presenze, incluso quello di 15.512 spettatori il 6 marzo 2026.

Sul piano accademico, la squadra ha mantenuto standard elevati, con un GPA record di 3.72 nel 2025.

Chris Brooks assume la guida dei Gymbacks

Chris Brooks, assistant coach dal 2019, è stato promosso a head coach. Brooks ha giocato un ruolo cruciale, in particolare come responsabile delle parallele asimmetriche e contribuendo al volteggio. Sotto la sua guida, il programma ha ottenuto otto dei tredici migliori punteggi di sempre alle parallele e si è costantemente classificato tra i primi venti a livello nazionale. Ha allenato sette atlete All-America e tre All-SEC alle parallele, e tre Gymbacks si sono qualificate individualmente ai nazionali. La sua esperienza include quasi un decennio come coach nella NCAA, con ruoli nei programmi femminili del Nebraska e maschili dell'Oklahoma, ottenendo successi significativi.

Come ginnasta, è stato due volte campione nazionale e sette volte All-American, oltre a essere stato riserva olimpica nel 2012 e capitano della squadra nel 2016. Brooks ha espresso gratitudine per l'opportunità, affermando la sua intenzione di mantenere la visione esistente del programma e guardando con entusiasmo al "prossimo capitolo" per la sua famiglia e i Gymbacks.

Maternità e carriera: il dibattito sulla scelta di Wieber

La decisione di Jordyn Wieber ha generato un dibattito significativo. Mentre numerose donne hanno espresso pieno sostegno, elogiando la sua scelta come un atto di empowerment e la libertà di scegliere ciò che è meglio per la propria vita, non sono mancate critiche che hanno interpretato la sua rinuncia come un cedimento a presunti ruoli di genere tradizionali.

Tuttavia, la sua traiettoria professionale e personale dimostra che la maternità può essere un catalizzatore per una profonda trasformazione e una ridefinizione delle priorità, senza che questo implichi un abbandono delle proprie ambizioni o del proprio valore.

Il percorso di Wieber, che a soli 23 anni era diventata la più giovane head coach della NCAA, dimostra come sia possibile raggiungere traguardi straordinari e, allo stesso tempo, scegliere di dedicarsi alla famiglia in un momento cruciale della propria vita. La sua decisione viene letta da molti come un segno di emancipazione e di progresso per le donne nello sport, ribadendo che la vera uguaglianza risiede nella possibilità per le donne di fare le scelte migliori per sé stesse, libere da pressioni esterne.

Il passaggio di testimone a Chris Brooks non solo garantisce continuità tecnica per i Gymbacks, ma simboleggia anche come leadership e passione possano essere condivise all’interno di una famiglia e di una comunità sportiva.