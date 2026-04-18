Il Final Block della terza e penultima giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, ospitato nell’Olympic Sport Palace di Tbilisi, si è concluso con l’affermazione dominante di Timur Arbuzov nella categoria -81 kg. Il giovane atleta russo, già numero uno del ranking mondiale, ha conquistato la medaglia d’oro superando in finale il quotato georgiano Tato Grigalashvili. Arbuzov si è imposto con un netto ippon, confermando la sua indiscussa supremazia nella categoria e aggiudicandosi il titolo continentale per la seconda edizione consecutiva degli Europei.

Grigalashvili, vice-campione olimpico e tre volte campione del mondo tra il 2022 e il 2024, ha dovuto cedere il passo alla prestazione impeccabile del rivale.

La finale tra Arbuzov e Grigalashvili era un momento particolarmente atteso dal pubblico di casa, che nutriva grandi speranze per il proprio beniamino. Tuttavia, la performance del judoka russo non ha lasciato spazio a dubbi, sancendo un epilogo amaro per i tifosi georgiani presenti. Il podio della categoria -81 kg è stato completato in terza posizione dal serbo Mihajlo Simin e dall’azerbaigiano Zelim Tckaev, entrambi premiati con la medaglia di bronzo.

Successi per Ozbas e Maisuradze nelle altre categorie

La giornata ha visto anche la brillante conferma dell’ungherese Szofi Ozbas nella categoria -70 kg.

Ozbas, reduce da importanti successi nei Grand Slam di Abu Dhabi e Parigi, ha saputo conquistare il titolo continentale battendo in finale per ippon la giovane emergente francese Melkia Auchecorne. Le medaglie di bronzo in questa categoria sono state assegnate alla russa Madina Taimazova e alla ventenne svizzera April Lynn Fohouo.

Nei -90 kg, il georgiano Luka Maisuradze ha regalato una meritata gioia al pubblico di casa, trionfando nel match decisivo contro il serbo Nemanja Majdov. Maisuradze si è imposto per waza-ari al Golden Score, aggiudicandosi così il suo secondo titolo europeo assoluto, dopo quello conquistato a Sofia nel 2022. Il podio è stato completato dal francese Maxime-Gael Ngayap Hambou e dal rumeno Alex Cret, entrambi medaglia di bronzo.

Il contesto dei Campionati Europei di judo 2026

I Campionati Europei individuali di judo 2026 rappresentano il primo grande appuntamento internazionale della stagione in corso e si svolgono presso l’Olympic Palace di Tbilisi. La competizione ha evidenziato un elevato livello tecnico e una notevole partecipazione, con la categoria -81 kg che ha visto scendere sul tatami trentanove atleti provenienti da ventotto diverse nazioni, confermando il prestigio e l’importanza di questa edizione del torneo continentale.