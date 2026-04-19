Si conclude oggi, domenica 19 aprile, la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, in corso all’Olympic Sport Palace di Tbilisi. L'attenzione è puntata sugli atleti azzurri, in particolare su Alice Bellandi, che insegue la storica “Tripla Corona”. La campionessa olimpica e campionessa mondiale punta infatti al titolo europeo per completare un traguardo senza precedenti nella disciplina, detenendo contemporaneamente i tre allori più prestigiosi.

Il Contingente Italiano e le Categorie in Gara

La rassegna continentale, iniziata il 16 aprile, vede l’Italia schierare un solido contingente di diciotto atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne.

Tra le protagoniste femminili spiccano nomi di rilievo come Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano e Erica Simonetti (+78 kg). Le fasi eliminatorie si svolgono ogni mattina a partire dalle ore 08:30 italiane, mentre il final block che assegna le medaglie è in programma ogni pomeriggio dalle ore 14:00.

Alice Bellandi e la Corsa alla Tripla Corona

Alice Bellandi, già campionessa olimpica a Parigi 2024 e campionessa mondiale in carica, è giunta a Tbilisi con l'obiettivo ambizioso di realizzare un'impresa storica: diventare la prima judoka italiana a conquistare e detenere contemporaneamente i tre titoli più prestigiosi nel medesimo ciclo agonistico.

Il Direttore Tecnico Raffaele Toniolo ha espresso piena fiducia nella squadra, sottolineando la determinazione degli atleti a farsi valere, nonostante alcune assenze dovute a infortuni.

Contesto e Aspettative per l'Italia

Gli Europei 2026 di judo, organizzati sotto l’egida della European Judo Union, si concludono oggi con le gare delle categorie femminili –78 kg, che vedono proprio Alice Bellandi tra le protagoniste. L'Italia, forte del record di nove medaglie ottenute agli scorsi Europei di Podgorica, mira a confermare il proprio ruolo di primo piano nel panorama continentale del judo, con l'ambizione di arricchire ulteriormente il proprio palmarès in questa edizione di Tbilisi.