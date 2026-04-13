La Nazionale italiana di judo si appresta a partecipare ai Campionati Europei individuali 2026 di Tbilisi con una formazione che unisce esperienza e nuove, promettenti leve. Tra i talenti più attesi, spiccano i nomi di Carlotta Avanzato e Valerio Accogli, due giovani atleti che hanno saputo conquistare la scena nel corso del nuovo ciclo olimpico. Entrambi sono considerati outsider di lusso nelle rispettive categorie, la -63 kg per Avanzato e la -66 kg per Accogli, e puntano con determinazione a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Carlotta Avanzato, atleta romana classe 2002, ha dimostrato un evidente salto di qualità nell’ultimo biennio.

La sua crescita è stata suggellata dalla conquista di due podii Slam ad Abu Dhabi e da un prestigioso bronzo nella passata edizione della rassegna continentale a Podgorica. Agli imminenti Europei, Avanzato sarà una delle otto teste di serie nel tabellone della -63 kg, con l’ambizione di confermare il suo posto tra le migliori del continente. La concorrenza, tuttavia, si preannuncia particolarmente agguerrita, soprattutto per la presenza di atlete di calibro mondiale come Joanne Van Lieshout e Iva Oberan, rispettivamente numero due e tre del ranking.

Valerio Accogli: l'ascesa verso l'élite europea

Valerio Accogli, classe 2004, ha concluso il suo percorso giovanile due anni fa, coronato dalla vittoria agli Europei Junior.

Da allora, si è rapidamente affermato anche nel circuito senior, ottenendo un significativo successo nel Grand Prix di Lima e diversi piazzamenti di rilievo negli Slam. Il ventunenne romano sarà anch'egli testa di serie nella categoria -66 kg e cercherà un risultato di prestigio. La speranza è quella di beneficiare di un sorteggio favorevole, evitando fin dai primi turni avversari insidiosi come il moldavo Denis Vieru. L’obiettivo a medio termine per Accogli, così come per Avanzato, è chiaro: scalare le classifiche internazionali per affrontare il periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 con il miglior ranking possibile.

Entrambi gli atleti rappresentano il volto nuovo e promettente del judo italiano, animati dalla determinazione di guadagnarsi la convocazione per i prossimi grandi eventi internazionali e di consolidare la loro presenza all’interno del roster azzurro.

Le recenti conferme al Grand Slam di Parigi

Il recente Grand Slam di Parigi ha offerto ulteriori conferme sulla crescita di Valerio Accogli. Nella categoria 66 kg, l'atleta si è spinto fino ai piedi del podio, al termine di un percorso che lo ha visto superare avversari di livello internazionale quali Jazan, Yondonperenlei e Yough. La sua corsa è stata interrotta nei quarti di finale dal campione del mondo in carica, Takeoka, che ha trovato il guizzo vincente al golden score. Nell'incontro di recupero, il giovane romano ha mantenuto la giusta concentrazione e lucidità, accedendo alla finale per il bronzo. Qui, è stato superato dall’azero Pashayev, campione uscente a Parigi nell’edizione 2025, che negli ultimi secondi del match ha messo a segno un gaeshi valutato yuko.

Anche Carlotta Avanzato, impegnata nella categoria -63 kg al Grand Slam di Parigi, ha mostrato buone prestazioni. Dopo aver superato il primo incontro, è stata fermata dalle avversarie brasiliane Pimenta e Silva. Questi risultati recenti sottolineano il valore e il potenziale dei due giovani azzurri, che agli Europei di Tbilisi saranno chiamati a confermare la loro crescita e a puntare con decisione al podio continentale.