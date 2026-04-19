Nella giornata finale degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, l’Italia punta su Alice Bellandi. La campionessa olimpica e mondiale nei –78 kg cerca la ‘tripla corona’ con il titolo europeo. L’assenza della tedesca Anna Monta Olek potrebbe agevolare il percorso, ma avversarie come la russa Aleksandra Babintseva, la francese Kaila Issoufi e l’israeliana Inbar Lanir promettono sfida. Il programma prevede eliminatorie (dalle 8:00) e il Final Block (ore 14:00), con medaglie in palio per le categorie femminili –78 kg e +78 kg, e maschili –100 kg e +100 kg.

Nei –100 kg maschili, Gennaro Pirelli rappresenta l’Italia, in un girone di media difficoltà con un possibile quarto impegnativo contro Michael Korrel o Bogdan Savytskiy. Favoriti per l’oro: l’azero Zelym Kotsoiev (oro olimpico Parigi 2024), il georgiano Ilia Sulamanidze e il russo Arman Adamian. La categoria +100 kg presenta un livello elevato, con i russi Tamerlan Bashaev ed Endovitskii, il georgiano Guram Tushishvili e il ceco Lukas Krpalek.

Le categorie femminili e le speranze azzurre

La categoria femminile +78 kg ha un pronostico aperto. Spiccano l’israeliana Raz Hershko, la pluricampionessa europea francese Romane Dicko e la connazionale Lea Fontaine. Per l’Italia, Asya Tavano debutta contro l’ucraina Bulavina, con un possibile quarto contro Vukovic o Somkhishvili.

Più complesso il percorso di Erica Simonetti, che potrebbe affrontare Hershko già nei quarti. Gli azzurri si confronteranno con avversari internazionali in una giornata di grande agonismo.

L'Italia agli Europei: obiettivi e atleti in gara

A Tbilisi, la squadra italiana, diciotto atleti (nove uomini, nove donne), punta a consolidare il ruolo continentale, dopo le nove medaglie di Podgorica. Tra le donne, oltre ad Alice Bellandi: Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato, Asya Tavano, Erica Simonetti. Il settore maschile, con Gennaro Pirelli, include Fabio Basile, Leonardo Valeriani, Andrea Carlino, Valerio Accogli, Elios Manzi, Manuel Lombardo, Antonio Esposito, Leonardo Casaglia e Kenny Komi Bedel. La rassegna assegnerà quattordici titoli europei.